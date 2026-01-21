Medicamento cubano con avances en tratamiento del cáncer

La Habana, Cuba. – Desarrollado por investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba, el medicamento HeberFERON muestra resultados positivos en el tratamiento del carcinoma basocelular no melanoma, el cáncer de piel más frecuente y con alta incidencia a nivel mundial.

Logrado a partir de una combinación sinérgica de los interferones alfa 2b y gamma recombinantes, el preparado ha demostrado eficacia en la reducción de la masa tumoral, induce una rápida respuesta terapéutica, disminuye de manera significativa la aparición de nuevas lesiones, prolonga la respuesta al tratamiento, evita intervenciones quirúrgicas en zonas de alto riesgo y disminuye las secuelas de la enfermedad.

Con una presentación en bulbos inyectables, el HeberFERON se aplica en áreas periféricas de las lesiones infiltrando el medicamento, mientras los estudios han demostrado una baja reacción alérgica en los pacientes sometidos al tratamiento y si una alta eficacia para detener el progreso de la enfermedad.

En la actualidad el carcinoma basocelular no melanoma afecta a miles de personas en el mundo, que ahora pueden encontrar una alternativa positiva para su tratamiento con el medicamento cubano HeberFERON. (Tomado de Radio Reloj)