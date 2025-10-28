Lavrov: Occidente no oculta los preparativos para una nueva gran guerra europea

Moscú, 28 oct.- El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció en su intervención en la III Conferencia Internacional de Seguridad Euroasiática de Minsk (Bielorrusia) que los países occidentales no ocultan sus preparativos para una nueva gran guerra en el continente europeo.

En este contexto, el ministro señaló que actualmente algunos líderes europeos insinúan que se debería pensar en un nuevo sistema de seguridad europea, pero de inmediato agregan que este no debe incluir a Bielorrusia ni a Rusia.

Así es, por ejemplo, la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, de la llamada Comunidad Política Europea, a la que consciente y públicamente se negó invitar a Rusia y Bielorrusia, países cuya política provoca rechazo en Occidente, indicó Lavrov.

“Y está claro que tampoco ocultan los preparativos que están llevando a cabo al oeste del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, preparativos para una nueva gran guerra europea, y que están construyendo una coalición con ese objetivo”, denunció.

Además, en julio Francia y el Reino Unido acordaron coordinar sus fuerzas nucleares y crearon una especie de Entente para el desarrollo de sistemas de misiles, recordó Lavrov.

Por su parte, Alemania y el Reino Unido firmaron “un acuerdo que, en esencia, es de cooperación militar, y ahora, literalmente hace unos días, comenzaron a escucharse desde Londres voces sobre conferir a esta cooperación militar británico-alemana, incluso una dimensión nuclear”.

Asimismo, Lavrov destacó que también generan preocupaciones los planes de la OTAN en el Ártico, región que Moscú y la mayoría de los países sensatos quisiera ver como un territorio de paz y cooperación.

En este sentido, el jefe de la diplomacia rusa destacó que en los países europeos está en aumento la militarización, se incrementa la financiación del complejo militar-industrial, se realizan ejercicios a gran escala y se perfecciona la logística para el traslado de tropas al Frente Oriental, utilizando incluso la infraestructura de los países que no forman parte de la OTAN.

Al mismo tiempo, el canciller ruso subrayó que Moscú nunca ha tenido, ni tiene la intención de atacar a ningún país miembro actual de la OTAN o de la Unión Europea. El canciller ruso destacó que los líderes occidentales inventaron este disparate sobre la supuesta amenaza rusa y lo repiten conscientemente, engañando a sus propios pueblos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)