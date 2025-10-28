martes, octubre 28, 2025
Destacan autoridades preparación ante el paso de huracán Melissa (+ Post)

La Habana, 28 oct.- Autoridades de Cuba insisten hoy en reforzar las acciones preventivas ante el paso del huracán Melissa, que se prevé toque tierra cubana en la madrugada del miércoles.

Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Defensa Nacional, señaló en X que el país centra sus esfuerzos en la preparación de las provincias orientales, en fase de alarma ciclónica.

Asimismo, Esteban Lazo, miembro del Buró Político y presidente la Asamblea Nacional del Poder Popular, destacó que el país se alista para enfrentar al huracán, con unidad y solidaridad, cumpliendo disciplinadamente las orientaciones de la Defensa Civil.

Está previsto que este sistema, hoy de categoría cinco en la escala Saffir Simpson, entre a tierras cubanas por un punto de la región suroriental, entre Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Según especialistas del Instituto de Meteorología, Melissa es un huracán de gran intensidad, mucho más fuerte que otros que azotaron la zona oriental en los últimos años, como Dennis, Sandy o Matthew.

Este lunes trascendió en el Consejo de Defensa Nacional que los territorios orientales toman medidas de evacuación de miles de personas, ante la amenaza de inundaciones por las lluvias.

Díaz-Canel reiteró en este espacio que la protección de las vidas humanas es lo más importante en el enfrentamiento a este huracán de gran fuerza. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

