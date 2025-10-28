Coordinador provincial de Camagüey de programas sociales recorre centros de protección santacruceños

Santa Cruz del Sur, 28 oct.- En horas tempranas de este martes, con cielo bastante nublado, llegó hasta el centro de protección ubicado en la escuela primaria Ignacio Agramonte de la ciudad cabecera santacruceña, Nereysi Gutiérrez Labrada, coordinador de programas sociales del Gobierno Provincial de Camagüey, acompañado de Aloima Torriente Jackson, miembro del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba que atiende la esfera política ideológica en Santa Cruz del Sur.

En uno de los locales de la edificación se encontraba junto a sus familiares Juan Arista Cabrera, vecino de la comunidad El Francés, quien quedó hemiplégico hace algún tiempo a causa de una patología cerebro-vascular. Gutiérrez Labrada donó al anciano discapacitado silla de ruedas, el que recibió el medio mostrando una sonrisa de agradecimiento.

La comitiva la integraban además Araelia García Rojas y Arístides Arredondo Gil, vicepresidenta del Consejo de Defensa y jefe de grupo de protección de personas, respectivamente, de estos predios. Quienes recibieron de los evacuados positivas opiniones del servicio que reciben.

En la Ignacio Agramonte se encuentran evacuados más de 50 personas de la zona de El Francés y el barrio de La Playa. En el Consejo Popular se da seguimiento exhaustivo a la calidad de los alimentos y al tratamiento médico a cumplir con varias de esas personas para lograr que se sientan como en casa.

El recorrido prosiguió hasta la Zona de Defensa del CP de Haití, donde el compañero Nereysi, García Rojas y Arredondo Gil dialogaron con Rey Mario Pié Proenza, presidente de la citada estructura, quien les informó que en el centro de protección organizado en la escuela primaria Bartolomé Masó Márquez hay 28 evacuados y una cantidad superior a las dos mil personas se auto protegen en casas de familias.

Se informó que de las 21 embarazadas del entorno habitacional santacruceño de Haití, 16 permanecen en viviendas de parientes cercanos, cuatro están ingresadas en instituciones de Salud provinciales y otra de las gestantes está en el Hogar Materno Municipal.