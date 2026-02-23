Cuba vence a Nicaragua en tope amistoso

León, Nicaragua.- UN VIEJO axioma beisbolero reza que cuando hay pitcheo no hay bateo, y otra máxima fija en más de un 80 % de la victoria en la labor desde la lomita y en la defensa. Este domingo, en el segundo partido de la serie amistosa entre Cuba y Nicaragua, se rozaron los dos postulados.

La selección de la Mayor de las Antillas firmó el primer éxito en este tope, por 3-1, con un sustancial aporte de sus lanzadores, quienes permitieron diez imparables, pero supieron sacar el out bueno, pese a algunas lagunas defensivas.

También el montículo de Nicaragua fue bien defendido, pero le pasó factura el descontrol de algunos de sus serpentineros, e igualmente la defensa le jugó una mala pasada, porque le costó una de las tres carreras. La otra fue inobjetable, por la obra del bate Ariel Martínez, autor del primer y único jonrón de Cuba en dos salidas.

Germán Mesa dijo sentirse satisfecho con el resultado del partido, más allá del triunfo, y destacó la faena de los lanzadores. “Cada uno vino a realizar y a cumplir su rol, con el abridor tratando de avanzar lo más posible, y luego los relevos con funciones específicas, unos en dos entradas y otros en solo una”.

En definitiva, los cubanos pegaron solo cuatro indiscutibles, con dos errores a la defensa, y otros que no van a las estadísticas como pifias, pero que cuestan igual o más. En este sentido, la custodia del campo es decisiva de cara al Clásico Mundial, porque deslices como esos son letales cuando el nivel se incrementa.

“Creo que el equipo va adquiriendo su forma, hemos tenido algunos fallos en la defensa, sobre lo cual tenemos que seguir mejorando para pulir esos detallitos. A la ofensiva hay que subir el nivel, en mi opinión el problema está en la selección de los lanzamientos; aunque, sin ánimos de justificar, los árbitros están cantando strike en una zona que no es la que vamos a tener en el Clásico, que es más cerrada, más de MLB”, dijo Ariel Martinez a JIT.

El jonronero de la tarde afirmó que desde el segundo turno al bate se sentía muy bien, y que observó que los lanzadores rivales estaban dejando la bola alta. “Quería darle un macetazo a esos lanzamientos, es decir, pegarle con la maceta del bate, lo hice y salió el cuadrangular”.

Para el tercer partido de esta serie, el próximo miércoles, el alto mando cubano ha designado al zurdo Yoennis Yera, en función de abridor. (Tomado de Jit)