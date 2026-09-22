Cumple diez años la casa de la Ciencia del Deporte Cubano

La Habana.- EL CENTRO de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC) celebró este lunes su cumpleaños diez, con la vista puesta no en lo hecho sino en lo que está por venir. Esta institución, que desarrolla investigaciones aplicadas en el área de estudios de la Biomecánica, de la Fisiología, Sociología y Psicología, así como de Inteligencia en el Deporte y en la Teoría y Metodología de la Educación Física y el Deporte, es hoy piedra angular del desarrollo del movimiento atlético nacional.

El CIDC le fue entregada, y la ha refrendado en este periodo de trabajo, la condición de Centro de Investigación, otorgada por el Citma mediante la Resolución 175 de 2019; y gestiona desde su fundación el programa Deporte y Desarrollo Humano, del Inder, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los ciudadanos y la formación integral de profesionales y atletas desde la cultura física.

Sus 60 trabajadores, de ellos 33 investigadores, ocho doctores en Ciencias e igual cantidad de Masters ratificaron este lunes su compromiso de ser sostén de la actividad física, la Educación Física, la Recreación y el Deporte, mediante su observatorio de Políticas Públicas, uno de los grandes logros de esta primera década.

Su enfoque holístico y social lo ha diferenciado del resto de entidades de este tipo en el mundo. Cuando otros centros buscan hacerse fuerte en una especialidad para atraer mercado, el CIDC opta por la integralidad de sus procesos desde la comunidad hasta el alto rendimiento.

Sin embargo, es horcón del resultado deportivo en tanto dota al sujeto (entrenador o atleta) de los conocimientos de sus propias posibilidades y las del contrario, en un ejercicio de Inteligencia Deportiva, vinculada a la Inteligencia estratégica que permite una adecuada toma de decisiones, lo mismo en el proceso de puesta en forma que en la competencia.

Para el CIDC son importantes sus alianzas, por ejemplo, con la Universidad del Deporte, el Instituto de Medicina Deportiva, el Parque Tecnológico de Matanzas, pues le dan un enfoque más integral a su gestión.

La doctora en Ciencias Melix Elizastegui Avilés, directora de Ciencia y Tecnología y Medioambiente del Inder, reconoció, a nombre del Consejo de Dirección del organismo rector del deporte, los aportes de CIDC a la sostenibilidad del SDC.

El acto por el décimo aniversario estuvo presidido por Daniel Bass Pérez, funcionario del Comité Central del Partido; Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder; Alfredo Quintana Díaz, director CIDC, y dirigentes del Sistema Deportivo Cubano y de las organizaciones políticas y de masas. (Tomado de Jit)