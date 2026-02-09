Cuba canta victoria en la Serie de las Américas

Caracas.- LA SELECCIÓN cubana de beisbol noqueó este domingo 10×0 al Club Daom de Argentina en el Estadio Monumental Simón Bolívar e inauguró su casillero de victorias en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026.

Los antillanos, dirigidos por Germán Mesa, habían caído en sus dos primeras presentaciones ante Leones de León y Navegantes de Magallanes, pero esta noche cumplieron ante los suramericanos y entraron en la pelea por un cupo a las semifinales.

Tras ser dominados durante cuatro entradas por el lanzador venezolano Carlos Parra, los cubanos abrieron el cerrojo ofensivo gracias a un cuadrangular de Roel Santos, con un compañero en circulación, para tomar una ventaja que ya no cedieron en el resto del partido.

El enmascarado Harold Vásquez cazó un lanzamiento del relevista Lucas Ramón en el sexto acto y desapareció la esférica por encima de las vallas del jardín izquierdo, para ampliar la ventaja del equipo de la mayor isla del Caribe.

En el llamado inning de la suerte el desafío perdió el balance. Los cubanos anotaron seis carreras más, tres de ellas remolcadas por el segundo batazo de vuelta entera de Yasiel González en el torneo, y dos por un doblete de Yulieski Remón.

El partido concluyó por la vía de la piedad en el octavo, cuando un lanzamiento descontrolado de Álvaro Galindo propició la anotación que dejó tendidos en el campo a los suramericanos.

Randy Cueto se agenció el crédito desde la lomita, con labor completa, en la cual permitió apenas un indiscutible, no concedió bases por bolas y dejó con el bate al hombro a seis rivales.

Al finalizar el encuentro, el director cubano celebró el triunfo como un punto de inflexión para su equipo. «Ya rompimos el hielo, ya era hora de ganar el primer partido. Aunque no es un rival fuerte, es un juego de pelota y es muy importante para nosotros», afirmó.

El estratega también elogió el desempeño del lanzador Cueto, hasta ahora el área más frágil del conjunto. «Estoy muy contento con su trabajo, porque ha sido el talón de Aquiles nuestro, y hoy se presentó en una excelente forma», apuntó.

Sobre la decisión de mantener a Cueto durante todo el partido, Mesa explicó que respondió a una planificación previa. «Nosotros teníamos una idea: eran 75 lanzamientos y terminó con 76, prácticamente caminó todo el juego dentro de lo previsto», concluyó.

En esta jornada, los colombianos Caimanes de Barranquilla noquearon 12×0 a los Cañones de Curazao en este mismo recinto caraqueño. (Tomado de Jit)