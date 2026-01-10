La capacidad china de computación inteligente está entre las mejores del mundo

Impulsada por teorías de inteligencia artificial (IA) de vanguardia y una arquitectura de computación avanzada, la capacidad de computación inteligente de China está brindando un fuerte apoyo al desarrollo de la IA.

De acuerdo a estadísticas publicadas por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, a finales de junio de 2025, China contaba con 10,85 millones de racks estándar en operación a nivel nacional, con una potencia informática inteligente que alcanzaba 788 EFLOPS y una capacidad de almacenamiento superior a los 1.680 exabytes.

China ha lanzado 1.509 grandes modelos de inteligencia artificial, el número más alto a nivel mundial, representando una parte sustancial de los 3.755 modelos lanzados en todo el mundo hasta la fecha. Mientras tanto, la computación inteligente se integra cada vez más en diversas industrias, proporcionando un motor fundamental para la innovación y la transformación industrial.

Al aprovechar la computación inteligente para el entrenamiento e inferencia eficientes de modelos de IA, la innovación en la investigación científica se ha acelerado significativamente. En este sentido, las universidades, los institutos de investigación y las empresas de informática en toda China están intensificando la colaboración para expandir las aplicaciones de la computación inteligente en diversos campos científicos.

En el Laboratorio de Sistemas de Computación Inteligente de la Universidad Nankai de China, los investigadores emplearon un marco de IA de código abierto de alta eficiencia para mejorar la velocidad de inferencia del análisis de imágenes del fondo de ojo en 2,4 veces en estudios de segmentación vascular, lo que facilita la viabilidad clínica de las tecnologías de imagenología retiniana.

En Shanghai, el Laboratorio de IA de Shanghai, el Laboratorio LinGang, la Universidad Jiao Tong de Shanghai y la Universidad Fudan colaboraron para identificar y validar dos nuevos objetivos contra el cáncer en tan solo dos meses, demostrando el ritmo acelerado del descubrimiento científico facilitado por la computación inteligente.

Mientras tanto, el Laboratorio Pengcheng ha integrado nodos de computación de más de 20 ciudades a través de la Red de Computación de China. Con el respaldo de su “Peng Cheng Cloud Brain II”. Esta plataforma ofrece soporte a decenas de miles de investigadores en todo el país.

Sun Maosong, subdirector ejecutivo del Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad de Tsinghua, enfatizó el papel transformador de la IA en la investigación científica.

“En este cambio de paradigma impulsado por la IA, la computación inteligente debería utilizarse para abordar preguntas científicas fundamentales”, resaltó Sun.

“Los avances, como la predicción de estructuras proteicas con modelos grandes, pueden conducir a progresos profundos en diversas disciplinas”, agregó.

En el Yili Modern Intelligent Health Valley, un complejo de producción láctea propiedad de Grupo Yili en Hohhot, región autónoma de Mongolia Interior, cada vaca lechera tiene un historial de salud digital individual. Aprovechando la capacidad de computación inteligente proporcionada por Alibaba Cloud y su sistema operativo Apsara, Yili Group ha establecido una infraestructura de computación inteligente que ofrece un entorno estable y flexible para desplegar aplicaciones de IA. Algoritmos de toma de decisiones y modelos de IA generativa se han integrado en la gestión de la producción y la cadena de suministro.

“Los métodos tradicionales y manuales para monitorear la salud de las vacas son ineficientes y propensos a la subjetividad”, indicó Cheng Guoqiang, director de tecnología digital en el Centro de Tecnología Digital del Grupo Yili.

“Ahora con la tecnología de visión por computadora analizando características como el estado de los ojos, podemos realizar monitoreo de salud en tiempo real e implementar alimentación de precisión, lo que ha mejorado significativamente la calidad de la leche.”

“Hasta ahora, el Grupo Yili ha desarrollado más de 800 agentes inteligentes”, recordó Jia Zhaohui, director principal de soluciones en Alibaba Cloud.

“Los modelos grandes cubren el 70 por ciento de los escenarios de la cadena de suministro, incluyendo la realización de pedidos, la rotación de inventario y la eficiencia logística, lo que reduce en gran medida los riesgos de caducidad de materias primas, acaparamiento y escasez”, indicó.

Desde que Alibaba abrió el código de su primer modelo Qwen en 2023, se han verificado más de 600 millones de descargas a nivel mundial, con más de 170,000 modelos derivados desarrollados, lo que demuestra la rápida proliferación y adaptabilidad de su tecnología de inteligencia artificial.

A medida que el rendimiento de los trenes de alta velocidad sigue aumentando, el diseño aerodinámico se ha convertido en un enfoque clave en la investigación y el desarrollo. CRRC Corporation Limited, el principal fabricante de trenes de China, ha aprovechado sus extensos datos de simulación y experimentales para construir una base de datos estandarizada de cargas aerodinámicas para trenes de alta velocidad. Utilizando la plataforma de aprendizaje profundo PaddlePaddle y su suite de computación científica, desarrollada por el gigante tecnológico chino Baidu, la empresa ha desarrollado un modelo inteligente de simulación aerodinámica.

En comparación con los métodos de simulación tradicionales, el nuevo modelo grande reduce el ciclo de simulación de varios días en supercomputadoras tradicionales a aproximadamente 10 segundos en una sola GPU. La eficiencia general de la simulación ha aumentado más de 30 veces, con resultados que se desvían en menos del 5 por ciento, marcando un avance significativo en la optimización inteligente y el diseño aerodinámico rápido.

Los expertos afirmaron que el diseño coordinado y la integración profunda del software y el hardware, junto con la innovación continua en la arquitectura de computación de inteligencia artificial, son esenciales para integrar aún más tecnologías como los modelos grandes y los agentes inteligentes en la economía real, permitiendo que la IA se convierta en una fuente de innovación en todas las industrias.

“La innovación en computación inteligente depende de la colaboración entre empresas, universidades e instituciones de investigación, así como de un sólido apoyo al talento,” resaltó Hong Yuan, director de productos de Tecorigin, empresa tecnológica china especializada en arquitectura de chips de IA de alto rendimiento y sistemas de computación inteligente.

Para abordar desafíos de investigación, la empresa ha establecido equipos conjuntos de investigación y desarrollo con la Universidad de Hunan, la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Nanjing y la Universidad de Soochow. También ha desarrollado una plataforma de educación y capacitación en IA basada en sus tarjetas de aceleración y soluciones de hardware y software desarrolladas internamente, fomentando una generación de jóvenes talentosos con habilidades prácticas.

Actualmente, los clústeres de computación inteligente de alta densidad y enfriamiento líquido de la empresa sirven a más de 200 universidades y empresas, soportando cargas de trabajo de computación superiores a 1.2 petaflops. (Tomado de Cubadebate)