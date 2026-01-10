Reconocen resultados científicos de los camagüeyanos (+ Fotos)

Camagüey, 9ene.- En el Salón de Protocolos Nicolás Guillén Batista, de la histórica Plaza de la Revolución Mayor general Ignacio Agramonte Loynaz, se celebró el acto central por el Día de la Ciencia Cubana, dedicado a reconocer la labor de centros e investigadores que aportaron resultados de calidad en la investigación y la innovación durante el año.

Fueron reconocidos 11 resultados científicos y tecnológicos con premios provinciales de la Academia y la Innovación por su impacto en la solución de problemas prioritarios de la economía y la sociedad.

La doctora en ciencias Elizabeth Soledad Laffite expresó el compromiso de los investigadores camagüeyanos de continuar aportando en el 2026.

Dos investigadores de la provincia, Camilo Bonet Pérez y Alberto Vidal, quienes recibieron en el 2025 la Orden Carlos J. Finlay, máxima distinción por su trayectoria científica, fueron reconocidos en el encuentro.

Se destacó, además, un grupo de jóvenes talentos vinculados a la actividad de ciencia, la tecnología y la innovación.

El Premio Mundial de la Ciencia lo mereció Yordanis Luis Blanco, reconocimiento otorgado por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios.

También se distinguieron entidades que en el último calendario generaron impactos significativos en la Medicina, las Tecnologías y la Agricultura.

El Sindicato Provincial de la Educación, la Ciencia y el Deporte otorgó un reconocimiento especial a la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), que a su vez agradeció al Partido Comunista de Cuba y al Gobierno por el apoyo constante al quehacer científico.

En sus palabras conclusivas el delegado del Citma en Camagüey, Yosvany Julio Miranda Batista, patentizó las proyecciones de trabajo para el nuevo año, reafirmando el compromiso de la comunidad científica camagüeyana con el desarrollo sostenible del territorio.

El Día de la Ciencia en Camagüey confirma que cada resultado investigativo es semilla de futuro y que la innovación es fuerza vital para el progreso de la sociedad. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)