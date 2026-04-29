Jóvenes creadores de Cuba dedicarán Romerías de Mayo a Fidel

La Habana, 29 abr.- La Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Cuba confirmó que la próxima edición del Festival Internacional Romerías de Mayo, estará dedicada al pensamiento de Fidel Castro y a las cuatro décadas de vida de la organización juvenil.

Previsto del 2 al 8 del próximo mes, en la oriental provincia de Holguín y pese a las limitaciones actuales de combustibles y electricidad, el evento mantendrá su esencia, con la participación de escritores, artistas y promotores culturales que volverán a reunirse en la llamada Ciudad de los Parques.

El Congreso de pensamiento Memoria Nuestra será nuevamente el eje central, con paneles y conferencias sobre la obra del Comandante en Jefe Fidel Castro y los hermanos Saíz, acompañados por investigaciones de jóvenes intelectuales, amplió la organización en redes sociales.

La programación incluirá espacios habituales como Palabras Compartidas para la literatura, Cámara Azul para el cine, Babel para las artes visuales y Bloguerías para el intercambio sobre comunicación digital.

Se sumarán también presentaciones de trova, danza en parques, teatro callejero, competencias de improvisación y conciertos de rap y rock.

Las Romerías de Mayo constituyen un símbolo imprescindible de la identidad de la AHS y del compromiso del arte joven con la cultura cubana y la unidad de los pueblos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)