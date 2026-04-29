Republicanos bloquean en Senado resolución sobre poderes de guerra contra Cuba

Washington, 29 abr.- Los republicanos del Senado rechazaron el martes una iniciativa de ley de los demócratas que habría exigido al presidente Donald Trump poner fin al bloqueo energético de Estados Unidos sobre Cuba, a menos que reciba la aprobación del Congreso.

La votación sobre la resolución de poderes de guerra mostró cómo los republicanos siguen respaldando a Trump mientras ejerce de manera unilateral la fuerza en una serie de conflictos globales, incluidos Venezuela, Irán y Cuba, uno de los vecinos más cercanos de Estados Unidos, pero también un viejo adversario.

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones sobre proyectos de ley para poner límites a la capacidad del presidente de desplegar fuerza militar en esos conflictos, pero ninguna ha prosperado. La votación del martes fue la primera relacionada con Cuba y habría obligado al presidente a obtener la aprobación del Congreso antes de lanzar cualquier ataque contra la nación caribeña. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)