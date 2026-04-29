Cuba debuta con victoria en Copa Caribe de Balonmano

La Habana.- LA SELECCIÓN cubana de balonmano debutó con victoria en la Copa Caribe de esa disciplina que se celebra en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

Un inapelable marcador de 29-21 sirvió como evidencia de la superioridad sobre Costa Rica, el rival de turno en este evento.

Ello significó también comenzar con buen paso en la persecución del principal objetivo en esta competencia: clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Para ello deben concluir entre los mejores cuatro de seis participantes, por lo que el resultado es positivo, entendiendo que comienzan entre los tres mejores .

En el orden individual, Omany Miniet lideró la ofensiva con ocho goles, tal como se esperaba a juzgar por su calidad y su experiencia con las distintas selecciones, a pesar de su corta edad.

El próximo rival de los cubanos será México, un equipo mucho más sólido que el de los ticos, y al que apuntan los pronósticos para discutir la medalla de oro.

Luego corresponde jugar frente a Puerto Rico, Guatemala y los anfitriones, y de quedar entre los primeros cuatro lugares, como se espera, quedaría la expectativa de una medalla, que es otro de los objetivos de la selección cubana, según aseguró a JIT el presidente de la Federación Cubana de ese deporte, Franklin Guevara. (Tomado de Jit)