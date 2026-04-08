Autoridades cubanas saludan a pioneros y jóvenes en sus aniversarios

El primer ministro, Manuel Marrero, en su cuenta de X, les trasladó “un fuerte abrazo”, y recordó que ante los tiempos duros que vive la nación, “su entusiasmo impulsa y compromete. Ustedes son el presente y el futuro de la Patria”.

En igual sentido, se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, al visibilizar en ellos el futuro de Cuba, la Revolución y el Socialismo, al tiempo que les envió “un caluroso abrazo” por su activismo, compromiso y liderazgo en las tareas principales de la juventud cubana.

Asimismo, la Cancillería les saludó como “símbolos del compromiso, la continuidad y la fuerza transformadora de nuestras nuevas generaciones”.

La víspera, el presidente, Miguel Díaz-Canel, en la propia red social, evocó sus años como dirigente juvenil, mientras presidía las actividades donde nuevas generaciones de cubanos tomaron calles y plazas, en una novedosa Parada Juvenil Antiimperialista, “Aquí, con #Fidel”.

“Felicidades cubanas y cubanos de cualquier edad que celebran el 4 de abril”, subrayó el jefe de Estado.

El 4 de abril de 1961 nació la Unión de Pioneros Rebeldes que posteriormente asumió el nombre de Unión de Pioneros de Cuba y durante el III Congreso de la UJC, en 1977, se convirtió en la actual OPJM.

En la misma fecha, pero de 1962 se constituyó la UJC, por una propuesta del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, durante la clausura del Primer Congreso de la entonces Asociación de Jóvenes Rebeldes. (Tomado de Prensa Latina)