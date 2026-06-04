Crueldad sin precedentes: Ataque mortífero de Kiev contra un bus de pasajeros

Moscú, 3 jun.- Los medios de comunicación occidentales se convierten en cómplices del terrorismo del régimen de Kiev al evitar informar sobre sus ataques contra civiles en Rusia, denunció este miércoles la vocera de la Cancillería, María Zajárova.

En una entrevista con Rick Sánchez realizada este miércoles al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), la portavoz comentó el ataque ucraniano de esta madrugada contra un bus de pasajeros en la República Popular de Donetsk, que se saldó con ocho muertos, calificándolo de crueldad sin precedentes. Apuntó que no se trata de una acción aislada, pues estos actos terroristas sangrientos ocurren a diario, matando e hiriendo a niños, mujeres y personas mayores en todas las regiones de Rusia.

Denunció que no es un solo ataque terrorista, sino una cadena de actos vinculados a la ideología terrorista de Ucrania. «Lo peor que puede pasar es cuando un Estado […] se ha convertido en un régimen terrorista que tiene un plan preciso para eliminar a la población civil», manifestó, acusando a Kiev de hacer lo mismo en el Norte de África y Oriente Medio.

En este contexto, denunció que Ucrania está siendo patrocinada por países y bloques occidentales como la OTAN. Es verdadero terrorismo internacional, enfatizó, advirtiendo que ese escenario es posible debido a que los medios occidentales lo permiten al evitar informar sobre lo que realmente está pasando.

Por tal motivo, explicó, la audiencia occidental no entiende que, justo en el centro de Europa, hay un Estado terrorista que opera con el dinero que recibe de los países occidentales. «Si los ciudadanos de Italia, España, Francia, Alemania se dieran cuenta de que de sus bolsillos se saca el dinero […] para pagar los asesinatos de civiles […] en un país vecino, nunca votarían a favor de ello», concluyó. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)