Evalúa buró del partido santacruceño deficiencias de resultados productivos en 2025

Santa Cruz del Sur, 25 dic.- Con palabras de homenaje al Mayor Ignacio Agramonte en el aniversario 184 de su natalicio por Aloima Torriente Jackson, funcionaria que atiende la esfera política ideológica, comenzó este martes la reunión del Buró del Partido Comunista de Cuba (PCC) de Santa Cruz del Sur en la que se analizó críticamente los resultados productivos en 2025. De las 48 producciones valoradas sólo 19 se cumplen en estos predios.

En cuanto al plan de leche vacuna se informó que, de un plan superior a los Dos Millones de litros, se ha podido acopiar para la industria 958 Mil 627 litros, equivalente a un 49 por ciento de cumplimiento, situación de la que son responsables campesinos de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) Cándido González y Sabino Pupo.

También de la CCS Capitán San Luís, Gilberto Aguilar, Pepito Rey y Horacio Cobiella. De igual manera la cifra de carne de res que aporta a la Empresa Cárnica Provincial quedará al cierre de diciembre por debajo de lo planificado. Tampoco muestra favorables resultados el cultivo de hortalizas, yuca, plátano, granos y frutas en la campaña de frío que inició en septiembre y concluirá en febrero.

Otros datos recogidos en el informe fueron la siembra de caña, las insuficiencias presentadas en la captura de la langosta, el camarón rosado, la escama, entre otros renglones en la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa y lo previsto en la fabricación de pienso por falta de materia prima en la Unidad Empresarial de Base (UEB) ALISUR.

En la cita, en la que se encontraban miembros no profesionales del Comité del PCC e invitados de organismos y entidades, quedó precisado que a pesar de la falta de equipamientos, insumos y combustible, no se controla y exige política ni administrativamente como es debido para poder avanzar más en las esferas económicas y productivas con lo que se cuenta, por lo que se harán en breve controles a través de comisiones de trabajo sobre todo en unidades productoras.

Otros asuntos que llevaron reflexión y debate durante la reunión del Buró Municipal organización política de vanguardia en Santa Cruz del Sur fueron las ideas expuestas en las asambleas de los núcleos del PCC desarrolladas sobre el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía y el funcionamiento y vida interna del Partido Comunista de Cuba.