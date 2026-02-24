Intelectuales mexicanos envían carta abierta en apoyo a Cuba

México, 24 feb.- Integrantes del Capítulo Mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) dirigieron una carta abierta a intelectuales, artistas, académicos y estudiantes universitarios de Estados Unidos, en respaldo a Cuba frente al bloqueo económico, comercial, y financiero, agravado por el cerco energético impuesto por el Gobierno de ese país.

La misiva, según informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, recordó la tradición de figuras estadounidenses que se opusieron a guerras de conquista y agresiones militares, como Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Henry Thoreau y Ralph Waldo Emerson, así como los combatientes antifascistas de la Brigada Lincoln en defensa de la República Española y a quienes denunciaron la guerra de Vietnam en su momento.

Los firmantes se hicieron eco del llamado de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) a la comunidad intelectual y creativa global para denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero vigente desde 1960, y el reciente cerco energético aplicado contra la isla, calificado como intento de genocidio.

La carta exhortó a la comunidad académica y cultural estadounidense a desplegar acciones de solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe, y en particular con Cuba, a la que reconocieron como bastión de la dignidad regional.

Entre los firmantes figuran Miguel Álvarez, Alicia Castellanos, Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Luis Hernández Navarro, Gilberto López y Rivas, Josefina Morales y otros destacados intelectuales mexicanos, quienes reafirmaron su compromiso con la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)