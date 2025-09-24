Insisten en Matanzas en eliminar focos de mosquitos

Matanzas, Cuba. – En intercambio con autoridades de la provincia de Matanzas, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, destacó el enfoque multisectorial de las acciones para eliminar los focos de mosquitos causantes de las arbovirosis.

Afirmó que la prioridad está en detectar y atender a los enfermos con dengue por sus complicaciones que pueden causar la muerte, e insistió en el perifocal y adulticida con el personal de salud y la comunidad.

En opinión de la Viceministra, la dirección del sector en la provincia tiene claridad de las prioridades, la atención a los municipios con más infestación, incorporar más bazucas y operarios e incrementar la disponibilidad de camas para los que necesiten de hospitalización.

En los grupos temporales se informarán las acciones, con énfasis en la eliminación de focos, atender a los febriles para definir la arbovirosis y comunicar a la población. (Tomado de Radio Reloj)