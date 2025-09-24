Cubanas avanzan a la semifinal en lid panamericana de beisbol

La Habana.- CON PITCHEO completo de Luz Mery Ramos, el equipo femenino cubano derrotó la víspera 3×1 al de Nicaragua y se aseguró a las semifinales del Campeonato Panamericano de Beisbol, con sede en La Guaira, Venezuela.

En el Estadio Jorge Luis García Carneiro, Ramos apenas admitió seis imparables y resultó clave en este segundo éxito para la tropa comandada por el mánager Jorge Luis Pimienta.

Madero en ristre, las cubanas decidieron el cotejo en el mismo primer inning, al fabricar dos carreras que apoyaron la labor de Ramos.

Pimienta, que entrena y aplica mucho el toque de bola en los partidos, le indicó esa acción a la experimentada Jessica Herrera, quien la ejecutó bien con una corredora en tercera base e impulsó una de esas dos anotaciones.

En el el tercer episodio, la inicialista Libia Duarte pegó doble y anotó la definitiva por un error en tiro de la receptora.

Con saldo de dos triunfos y una derrota, las beisbolistas cubanas cerrarán este miércoles la fase clasificatoria, con un duelo ante México.

Este certamen concederá tres boletos para la Copa Mundial de 2026. (Tomado de Jit)