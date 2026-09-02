Efectúan acto municipal de inicio de curso escolar en escuela de enseñanza espacial santacruceña

Santa Cruz del Sur, 1ro sep.- Con la bella expresión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, “La Educación Especial: Una obra de infinito amor, se efectuó la mañana de este 1ro de septiembre el acto municipal por inicio del curso escolar 2026-2027 en la escuela Tania La Guerrillera, única de su tipo en este territorio, con el formador sistema de enseñanza.

La cita estuvo presidida por Alexei Prado Prado y Araelia García Rojas, primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidenta de la Asamblea del Poder Popular (APP), en el terruño, quienes estuvieron acompañados de dirigentes políticos, gubernamentales, la Asociación de Combatientes, educadores, padres y estudiantes.

Laura Urrelis, alumna de séptimo grado de la escuela secundaria básica Camilo Cienfuegos, señaló que el primer deber de los educandos es estudiar. Puntualizó cumplirán con el compromiso hecho a Fidel en el año de su Centenario. Por su parte la madre Yanelqui Remón, reconoció el destacado quehacer del colectivo pedagógico del centro sede del evento.

Fue entregado un reconocimiento a Nivia Otero Guerra, directora del plantel Tania La Guerrillera, por resultar destacado en la aplicación de la soberanía alimentaria y nutricional. También fueron estimulados moralmente por su apoyo al embellecimiento de la edificación, la Delegación de la Agricultura, la Mipyme Wilcom y Yanelqui Remón, madre ejemplar.

En la clausura del acto por el inicio del curso escolar 2026-2027 Silvia Torres Víctor, directora general de Educación en Santa Cruz del Sur, señaló que las 58 instituciones educativas abrieron sus puertas mucho más bellas con las asistencia de cuatro Mil 620 discípulos. Indicó que en medio de limitaciones económicas impuestas por el bloqueo imperialista se desarrollará la etapa lectiva sin que le reste eficiencia y motivación.