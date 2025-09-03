Incorporados nuevos estudiantes santacruceños a la especialidad de Enfermería

Santa Cruz del Sur, 3 sep.- Más de 40 egresados de noveno grado, 16 de ellos residentes en comunidades rurales, iniciaron la carrera de Técnico Medio en Enfermería en el policlínico Ernesto Ché Guevara, institución de Salud Pública enclavada en una de las cuatro áreas con que cuenta el sector en Santa Cruz del Sur.

La formación vocacional y orientación profesional de muchos de ellos a través del Círculo de Interés de Enfermería del Palacio de Pioneros local les fue esencial para comenzar el estudio de la profesión. A otros les ha resultado motivador el ejemplo de familiares y conocidos dedicados a la importante labor.

La licenciada Yanetsi Gálvez García que por mucho tiempo fue enfermera y luego estudió Medicina hasta obtener la categoría de especialista en Medicina General Integral (MGI), forma parte del claustro de profesores que impartirán a los educandos en doble sesión asignaturas como Historia relacionada con la carrera, Matemática, Español, Física, Inglés, entre otras materias.

Durante tres años estos jóvenes también harán prácticas por salas del Hospital Municipal José Espiridón Santiesteban Báez hasta concluir el técnico medio para luego si se lo proponen, ingresar y graduarse de Licenciados en Enfermería en la Universidad camagüeyana de Ciencias Médicas Carlos J Finlay.

En ese centro hospitalario de Santa Cruz del Sur otros muchachas y muchachos de segundo nivel y curso básico de Enfermería se preparan para brindar sus futuros servicios allí o en otras instituciones del sector de la demarcación santacruceña donde se requiera, y se espera lo hagan con amor y excelencia profesional como es habitual en los profesionales cubanos de la salud.