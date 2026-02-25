Aplicarán Heberquinasa en pacientes pediátricos

La Habana, Cuba. – La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, da los primeros pasos en la aplicación de la Heberquinasa en niños con derrame pleural paraneumónico complicado, convirtiéndose en una de las pioneras de su tipo en el país en la administración de ese novedoso fármaco.

El doctor Frank Felipe Martín, especialista en Pediatría y Medicina Intensiva, detalló que este medicamento, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, ha demostrado eficacia en el manejo del empiema pleural.

El proceder consiste en colocar una sonda pleural e instilar el medicamento para romper coágulos y evitar la fibrosis del pulmón, reduciendo así la necesidad de cirugía.

El pasado año ingresaron 39 niños con derrames pleurales en el hospital; de ellos, alrededor de 10 desarrollaron empiema y cinco casos requirieron cirugía. (Tomado de Radio Reloj)