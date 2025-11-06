Arbovirosis en la mira

Sancti Spíritus, Cuba. – Las principales instituciones sanitarias de Sancti Spíritus se encuentran, hoy, listas para enfrentar el aumento de casos derivados de la circulación de arbovirosis en la provincia como el dengue y la chikunguña.

De acuerdo con Carlos Ruiz Santos, director del Centro Provincial de Higiene, se ha intensificado el monitoreo en zonas de mayor riesgo, al tiempo que se fortalecen las capacidades diagnósticas y se capacita al personal médico para la identificación oportuna de los síntomas.

Explicó que, se presta especial atención a las embarazadas, dado el riesgo que representan las arbovirosis para el desarrollo fetal y la salud materna.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de acudir de inmediato al médico ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor articular o erupciones en la piel y reiteran el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos en las viviendas. (Tomado de Radio Reloj)