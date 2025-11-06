jueves, noviembre 6, 2025
Lo último:
Ciencia y SaludCienciasCiencias MédicasControl AntivectorialControl EpidemiológicoControl SanitarioMedicinaSaludSalud Pública Cubana

Arbovirosis en la mira

Editor Web Radio Santa Cruz

Sancti Spíritus, Cuba. – Las principales instituciones sanitarias de Sancti Spíritus se encuentran, hoy, listas para enfrentar el aumento de casos derivados de la circulación de arbovirosis en la provincia como el dengue y la chikunguña.

De acuerdo con Carlos Ruiz Santos, director del Centro Provincial de Higiene, se ha intensificado el monitoreo en zonas de mayor riesgo, al tiempo que se fortalecen las capacidades diagnósticas y se capacita al personal médico para la identificación oportuna de los síntomas.

Explicó que, se presta especial atención a las embarazadas, dado el riesgo que representan las arbovirosis para el desarrollo fetal y la salud materna.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de acudir de inmediato al médico ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor articular o erupciones en la piel y reiteran el llamado a la población para eliminar criaderos de mosquitos en las viviendas. (Tomado de Radio Reloj)

También te puede gustar

Anuncian la fecha del primer vuelo del avión totalmente eléctrico más grande del mundo

Editor Web Radio Santa Cruz

Presentan en oriente de Cuba libro sobre las ataxias hereditarias

Editor Web Radio Santa Cruz

[:es]Asocian preeclampsia con aparición de enfermedades cardiovasculares[:]

Redacción Digital