Habanos en primeros planos para Cuba en 2026

Se trata de uno de los principales eslabones en cuanto a la convocatoria turística y profesional de parte de los llamados viajes MICE, o de negocios y reuniones.

Ello se corresponde con la presentación por el Ministerio de Turismo (Mintur) de su Calendario de Eventos para 2026, de fines del año anterior, lo que auguró amplio movimiento que abarca elementos de la industria de los viajes, cultura, ciencia y otros detalles sociales.

Precisamente, las siglas MICE hacen referencia a cuatro conceptos en inglés: Meetings, incentives, conventions and exhibitions, que son el conjunto de actividades (o algunas de ellas) que forman parte de este tipo de turismo de negocios.

El catalogo del Mintur así como los de eventos relacionados con los Ministerios de Cultura, la Educación y de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, constituyen expresión de que la isla continúa siendo plaza experimentada para el segmento MICE, comentan los expertos.

Para 2026 están previstos en Cuba 276 eventos, 41 más que los realizados durante este año 2025, cuando la isla es miembro de Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina (Cocal) y de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ( ICCA).

Dicha membresía facilita el flujo de conocimientos y oportunidades para el destino Cuba, recalcan las autoridades.

Recalcan los expertos que eventos muy esperados son el mencionado Festival del Habano, a donde acuden más de mil personas y, por supuesto, La Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026) prevista para mayo en el balneario de Varadero, dedicada a Sol y Playa y en honor de Canadá. (Tomado de Prensa Latina)