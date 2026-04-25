Gaza denuncia ataques israelíes contra policías y civiles palestinos

El Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de Gaza condenó en un comunicado los ataques contra la población civil y agentes policiales mientras desempeñaban su labor.

El texto lamentó la muerte ayer de agentes del orden tras una incursión israelí en el barrio de Sheikh Radwan, en la norteña ciudad de Gaza, y un atentado contra un vehículo policial en la sureña gobernación de Khan Yunis.

Destacó que desde la entrada en vigor del alto el fuego fueron asesinados allí 31 miembros del cuerpo.

Israel considera blancos legítimos a los policías palestinos en la Franja al estimar que forman parte del aparato de seguridad del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), lo cual rechaza la formación.

Al respecto, el Ministerio afirmó que tales acciones representan una flagrante violación del derecho internacional, que tipifica como delito los ataques contra las fuerzas policiales como órgano de la administración pública.

En una declaración conjunta, las facciones palestinas también rechazaron tales incursiones al considerarlas “una extensión de la guerra de exterminio con el apoyo estadounidense”.

Bombardear los puestos de control y las patrullas de la policía en Khan Yunis y Sheikh Radwan, así como civiles desarmados constituye un crimen de guerra en toda regla que refleja la mentalidad criminal del enemigo, subrayaron.

Por su parte, Hamas consideró que la escalada de asesinatos demuestra el fracaso de los mediadores, los garantes y la comunidad internacional en frenar al Ejército de ese país.

El movimiento islamista alertó sobre “la campaña sangrienta y fascista sin precedentes que la ocupación sigue cometiendo ante el mundo, sin ningún respeto por las consecuencias de sus crímenes que avergüenzan a la humanidad”. (Tomado de Prensa Latina)