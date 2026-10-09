China descubre sistema triple de estrellas con radiotelescopio FAST

Beijing, 9 oct. – Científicos chinos informaron hoy sobre el descubrimiento de un sistema triple de estrellas en evolución, a partir de observaciones del radiotelescopio FAST y datos astronómicos internacionales.

De acuerdo con el reporte publicado en la revista científica internacional The Astrophysical Journal Letters y divulgado este viernes por la Academia de Ciencias de China, el hallazgo aporta nuevas oportunidades para estudiar la dinámica y evolución estelar.

La investigación, encabezada por Han Jinlin, de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Ciencias de China, confirmó que el púlsar J0435+3233 forma parte de un sistema integrado por tres cuerpos celestes.

El púlsar fue descubierto el 8 de junio de 2020 mediante observaciones de FAST y presenta un período de rotación de apenas 3,2 milisegundos.

Durante cinco años, investigadores del Observatorio Astronómico de Xinjiang realizaron un seguimiento del objeto y obtuvieron 192 mediciones que permitieron caracterizar su comportamiento orbital.

Los científicos determinaron que el púlsar y una enana blanca giran alrededor de un centro de masa común en una órbita circular cuyo período es de ocho días.

El equipo identificó además una tercera estrella, similar al Sol y todavía en evolución, que orbita alrededor del sistema binario con un período de 73,5 años y una excentricidad orbital de 0,6.

Según los investigadores, la influencia gravitatoria de esa estrella explica el aumento anómalo del período de rotación del púlsar registrado en las observaciones anteriores.

La investigación indica que los tres cuerpos se originaron en una misma nube de gas y polvo, aunque evolucionaron de manera diferente debido a sus masas y a sus respectivas distancias.

La estrella más masiva habría terminado su evolución y dado origen al púlsar, mientras que la segunda se convirtió en una enana blanca; la tercera conserva su condición de estrella en evolución.

Antes de este hallazgo, el único sistema triple de púlsar confirmado, fuera de los sistemas planetarios asociados a estos objetos, estaba compuesto por un púlsar y dos enanas blancas.

Los investigadores consideran que este objeto constituye una plataforma natural para examinar teorías fundamentales de la gravedad, incluido el principio de equivalencia fuerte, y comprender mejor la evolución de sistemas estelares múltiples.

El descubrimiento fue posible gracias a la colaboración entre varios equipos científicos y a la integración de datos obtenidos mediante diferentes métodos de observación astronómica. (Tomado de Prensa Latina)