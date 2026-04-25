Dan a conocer nominados y premios especiales de Cubadisco 2026

En el Salón de la Solidaridad del capitalino Hotel Habana Libre, se desarrolló en la mañana de este viernes la gala de Nominados del Premio Cubadisco 2026, edición dedicada en esta oportunidad al son cubano y donde se aprecia el manifiesto deseo del Ministerio de Cultura y del Instituto Cubano de la Música (ICM) de proseguir impulsando la creación fonográfica, pese los retos y características de estos tiempos.

La llamada Feria Internacional de la Industria de la Música, que tendrá lugar del 16 al 24 de mayo próximo, recuerda este año de manera especial al músico, lider del grupo Moncada y presidente del Cubadisco por más de una década, fallecido recientemente: Jorge Gómez Barranco (1943-2026).

Indira Fajardo, presidenta del ICM, dio la bienvenida a los presentes reconociendo el legado y el trabajo, el empeño, el compromiso y entrega que Gómez dedicó durante todos estos años, hasta sus últimos días.

A pesar del contexto en que se encuentra el país, este Cubadisco había que hacerlo, porque los músicos y la música cubana defienden en primer lugar a Cuba, su patria; y también porque le tenemos que regalar al pueblo cubano mucha alegría, cosa que nos quieren quitar, y que tenemos la responsabilidad de mantener, sostuvo Fajardo.

Destacó, asimismo, que con austeridad, atemperado a dificultades electronegéticas y con carencias de combustible, el Cubadisco mantiene su misión de reconocer el trabajo que se ha hecho durante el año 2025 en materia discográfica.

Fajardo invitó por último a disfrutar y vivir la gran fiesta del disco cubano desde la radio, desde la televisión, desde las redes sociales, desde la calle, desde las instituciones; y que se reconozcan entre los propios músicos, ya que esta mañana el propósito ha sido abrazarlos, para juntos reconocer lo bueno y lo valedero de la música cubana.

Por su parte, la musicóloga y productora Cary Diez, presidenta del Comité del Premio, felicitó a todo el equipo que, desafiando todo tipo de dificultades, haciendo grandes esfuerzos, ha asegurado la realización de un programa que no se inicia con la Gala de Nominados, sino que ha tenido mucho tesón previo; todo por el acto sagrado de la creación.

Fueron presentadas 220 obras; 124 nominadas en categorías genéricas; 35 en categorías generales, notas discográficas y musicológicas, diseño de sonido, diseño gráfico y ópera prima —los mayores debates de este año fueron precisamente los de esa área—; premios que vuelven a mostrar un paisaje plural, donde artistas consagrados en escenarios nacionales e internacionales con lauros en certámenes ya establecidos y favorecidos por la industria global, siguen apostando por el Cubadisco, añadió Diez.

Junto a la extensa lista de nominaciones transcurrió la entrega de Premios Especiales, comenzando por el audiolibro y CD La Controversia del Siglo en verso improvisado, en las voces de Roly Ávalos y Alex Díaz, –líderes de Oralitura Habana–, bajo la producción del sello Colibrí y el Instituto Cubano del Libro; una idea original de Fidel Antonio Orta para celebrar el acontecimiento homónimo protagonizado hace 70 años por su padre, Jesús Orta Ruiz «El Indio Naborí», y Angelito Valiente.

Con este premio en la mano / y hasta con la voz nerviosa, / yo no sé ni hablar en prosa, / solo hablo en Punto Cubano./ Es demasiado temprano / quizá para el galardón, / pero la improvisación ha roto tanto el conjuro / que la décima es futuro / y también es tradición/; improvisó el joven Ávalos al agradecer el lauro.

Otras de las distinciones especiales que el evento entrega más allá de sus categorías fueron a parar a manos del trovador y fundador del Movimiento de la Nueva Trova Augusto Blanca, por su disco Postergadas (Bis Music) con la producción compartida junto a Dayron Ortega; un puñado de canciones que justamente habían quedado a la saga durante varias décadas de creación.

La maestra Iliana García, quien desde las aulas ha transitado un largo camino que no termina ni siquiera tras la jubilación, fue reconocida de manera especial, no solo por el audiovisual Solfeo y Armonía: dos experiencias cubanas (Producciones Colibrí) —compartido con la también cátedra de la enseñanza artística del pais: Elvira Fuentes—, sino porque pocas veces los maestros pueden tener un momento como este para que todo el mundo conozca quiénes son los que nos ayudan a comprender, a entender todas las asignaturas teóricas de la música, según abundó Diez visiblemente emocionada.

El prolífico Joaquín Borges Triana, periodista, profesor, crítico e investigador, recibió otro Premio Especial por el guion musical y la conducción en la serie Segundo Piso Otra Vez, producida por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Se supo también durante la gala que el Pabellón Cuba —sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS)— y su Salón de Mayo, serán los espacios de encuentro del Cubadisco 2026, que incluirá la Feria Comercial, el Simposio y la presentación de agrupaciones y solistas.

Dedicado, además, al aniversario 80 del natalicio de José “Pepe” Reyes Fortún, a los 55 años del Museo Nacional de la Música y a los 40 de la revista Clave, en el caso del Simposio será de forma presencial y virtual, con investigadores, músicos, comunicadores y demás profesionales de la industria musical e interesados.

Varios programas musicales de Cubavisión, asi como el Canal Clave —rebautizado por esos dias como Canal Cubadisco—, se harán eco del programa y sus protagonistas.

Para conocer otros detalles y la lista íntegra de nominados a la gran fiesta del disco cubano, se puede acceder al enlace que proporciona el ICM, con un documento en formato PDF descargable: https://dcubamusica.cult.cu/novedades/mostrar_novedades/58 . (Tomado de Radio Cadena Agramonte)