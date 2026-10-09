Convocan en Camagüey al Premio de Poesía Emilio Ballagas 2026 para escritores

Camagüey, 9 oct.- El Centro Provincial del Libro y la Literatura de Camagüey Enrique José Varona, en coauspicio con la Editorial Ácana y el Centro de Promoción Literaria Gertrudis Gómez de Avellaneda, convocó al Premio Nacional “Emilio Ballagas” 2026 en el género de poesía, una de las citas más esperadas por los creadores cubanos dentro del calendario literario del país.

Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en la Isla, con un cuaderno inédito de tema libre. Las obras deberán tener una extensión de 50 a 70 cuartillas, en formato carta (8.5 x 11), numeradas y digitalizadas en letra Arial 12 a espacio y medio, según precisan las bases del certamen.

Conforme a lo anunciado por el Centro Provincial del Libro y la Literatura en su página oficial de Facebook, la recepción de los textos se realizará de forma digital a través del WhatsApp 59932958. Cada concursante deberá enviar dos archivos en formato PDF o Word: uno con el libro identificado solo mediante un seudónimo y otro con los datos personales. En este último se consignarán el título de la obra, nombre y apellidos, seudónimo, número de identidad, teléfono, correo electrónico y una breve ficha biográfica.

Las bases aclaran que no podrán concursar los ganadores de los últimos tres años ni los miembros del Comité Organizador. El plazo de admisión es impostergable y vence el 20 de octubre de 2026, por lo que los interesados deberán ajustar sus envíos a esa fecha límite.

El jurado, integrado por prestigiosos y reconocidos poetas, dará a conocer su fallo el 7 de noviembre, durante la Jornada y Premio Nacional “Emilio Ballagas” 2026, que se desarrollará del 4 al 7 de noviembre en Camagüey. El premio consiste en diploma de reconocimiento y 40 mil pesos en MN, y la obra ganadora será evaluada por el comité de lectores de la Editorial Ácana para su posible publicación por ese sello. El fallo del jurado será inapelable.

Para cualquier aclaración, la nota difundida en esa red social indica que los interesados pueden acudir al Departamento de Promoción del Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Varona, en Ave. Libertad esquina Alonso Frutos, No. 52, o llamar a los teléfonos 32281752 (recepción) y 59954883 (móvil). La participación en el concurso implica, además, la aceptación de todas las bases. (Maykel Torres La Rosa/Radio Cadena Agramonte) (Foto: Tomada del perfil de Facebook de el Centro Provincial del Libro y la Literatura)