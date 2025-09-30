Francisca Reyes Anaya, funcionaria del Poder Popular santacruceño se siente realizada profesionalmente

Santa Cruz del Sur, 30 sep.- Francisca Reyes Anaya, funcionaria de la Asamblea del Poder Popular (APP) en Santa Cruz del Sur es una mujer realizada en lo profesional y familiar, dos componentes que están muy equilibrados en su vida, por eso se considera una persona dichosa por los logros laborales y el amor que da y recibe de sus seres queridos.

Evocar su etapa de maestra y dirigente en el sector educacional, le apasionaba, fue la base para desempeñarse tiempo después como secretaria de la APP Municipal.”Trabajé con presidentes del Órgano con mucha experiencia y reconocimiento social, como Armando Casares del Valle, Pablo Peribañes y Omar Pimentel”, detalló.

Retorna a Educación al cumplir el mandato. “Meses después debí asumir la presidencia del Consejo Electoral (CE ) de estos predios, donde estuve presente en procesos relacionados con elecciones generales, parciales y de Diputados, entre otros. Todo ese quehacer me aportó mayores conocimientos”, puntualizó.

Destacó la fémina que en el período de secretaria de la Asamblea del Poder Popular cumplió con todo lo que tenía que ver con CE, cuando no se había creado el importante Órgano. “Efectúe con bastante dominio el quehacer. Aunque debí prepararme, afirmó, en necesaria documentación a la par de valiosas orientaciones”.

En la nueva tarea de la APP de Santa Cruz del Sur, la jubilada Reyes Anaya asegura sentirse tranquila y confiada.”Atiendo a los nueve presidentes de los Consejos Populares. Los asesoro y enseño para el mejor desempeño de sus funciones. Recalcó ser una mujer empoderada al llevar a cabo el rol esencial en el hogar, el barrio y los deberes con la Revolución cubana.