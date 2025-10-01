Realizan en Santa Cruz del Sur cantata de solidaridad con Venezuela

Santa Cruz del Sur, 30 sep.- Con las enseñas cubana y venezolana, imágenes del Generalísimo Maximo Gómez Báez, José Martí y de los Comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías, se realizó este martes en la ciudad cabecera santacruceña una cantata solidaria dedicada a la República Bolivariana de Venezuela amenazada de la agresión imperialista bajo el falso pretexto de estar involucrada en el tráfico de drogas.

El encuentro cultural desarrollado en áreas de la Dirección Municipal de Educación, con la presencia de dirigentes del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) santacruceño, el Gobierno y del organismo, trabajadores del sector, estudiantes y educadores, inició con la entonación por los presentes de los himnos de la Isla mambiza, rebelde y socialista y la tierra de Simón Bolívar.

Luego la Máster en Ciencias Taniana Molina Noda, quien cumplió misión internacionalista en Venezuela, en representación de los educadores santacruceños reafirmó su lealtad con la hermana nación. Mientras que los metodólogos del organismo Orestes Iraenio González Camacho, Yuniet Figueredo Rodríguez y Raúl Alfonso Espósito, narraron anécdotas de su labor solidaria en la República Bolivariana.

En los momentos culturales Ana Paula Pedrosa Pérez y Kevin Sergio Urquiza Barge a dúo cantaron el tema Algo más que soñar. El Instructor de Arte Diosbel Pedrosa Borge interpretó Chávez corazón de pueblo. Seguidamente el pequeño Kevin en solitario interpretó el tema El hombre y la centenaria Banda de Concierto tocó las obras El unicornio y A nuestros héroes.