Filme cubano Baracoa gana dos premios en Festival de Cine de Trieste

Roma, 2 nov.- El filme italo-cubano Baracoa, del realizador cubano Luis Ernesto Doñas, se alzó este domingo con el Premio del Público del Concurso Oficial de la edición 41 del Festival de Cine Ibero-Latino Americano, de la ciudad italiana de Trieste.

La cinta también ganó el premio al Mejor Guion, escrito por el propio director y por Filippo Ascionen, en el Concurso de Cine Contemporáneo del evento, considerado uno de los encuentros cinematográficos especializados en la producción latinoamericana más antiguos de Europa.

Este domingo en la noche tuvo lugar la entrega de los galardones en el cine teatro Miela, de Trieste, tras una semana dedicada a promover la diversidad cultural y el cine independiente de América Latina.

Perros, de Gerardo Minutti, obtuvo el premio a la Mejor Película del Concurso Oficial; mientras que el Premio Especial del Jurado fue para Ángeles, de Paula Markovitch; y Lucía Puenzo recibió el premio a la Mejor Dirección por Pepita, la pistolera.

Según los organizadores, la programación reunió 56 películas de ficción, documentales, cine experimental y primeras obras, distribuidas en siete secciones, entre ellas Concurso Oficial, Contemporánea, Contemporánea Malvinas, Contemporánea Mundo Latino, Cine y Literatura, Shalom-El camino judío en América Latina y Eventos Especiales.

Baracoa (2025) cuenta en la producción con Pointmedia Italia SRL y De La Huerta Producciones, con el apoyo del Programa Ibermedia, la colaboración del Fondo de Fomento del Cine Cubano, y la contribución de la agencia Neos.

Con fotografía de Lorenzo Casadio Vannuci CCS y música original de la destacada soprano cubana Bárbara Llanes, la cinta exhibe en el reparto al reconocido actor italiano Giancarlo Giannini, junto a Carlos Luis González, Yadier Fernández, Carlos Pérez Peña, Ana Gloria Buduén y Giovanni Gusto.

Baracoa explora la relación distante de Felipe (Giannini), un revolucionario italiano que fue amigo del líder Fidel Castro, con su hijo Pepe, caracterizado por sus prejuicios homofóbicos, y el vínculo especial que forma con su médico Jimmy, quien en las noches trabaja como la drag queen Estrellita.

Tras la muerte de Felipe, su hijo y el doctor realizan un viaje en auto desde La Habana hasta la ciudad de Baracoa, en el extremo oriental de la isla caribeña, en un recorrido por la Cuba contemporánea a través de dos personajes de posiciones contrapuestas.

La obra fue presentada recientemente en el Festival de Cine de la ciudad de Lucca, también en Italia; así como en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2025, donde recibió el premio colateral de la diversidad Súmate, y participó fuera de concurso en el Festival de Cine de Taormina, en este país. (Tomado de Prensa Latina)