Aprueban en Unesco incluir a Viñales en Red Mundial de Geoparques

París, 3 nov.- Viñales resultó recomendado este lunes por el Consejo Mundial de la Unesco para ser incluido en la Red Mundial de Geoparques del Mundo, tras analizar el informe de evaluación de la candidatura cubana, indicaron fuentes diplomáticas.

Ello sería un resultado del viaje de una comisión evaluativa a la occidental provincia de Pinar del Río, del 5 al 10 de octubre de este año.

Tal veredicto se registró en el primero de tres días de sesiones del Consejo Mundial del mencionado órgano, con sede en esta capital.

Las mismas fuentes destacaron que tal decisión reconoce la calidad técnica del informe presentado por Cuba y la relevancia del patrimonio geológico del valle de Viñales, además de la capacidad de esa isla caribeña para garantizar su conservación.

Entre las fortalezas de la candidatura cubana figura el vínculo directo con los ministerios y decisores políticos y el respaldo de un consejo científico integrado por alrededor de 15 especialistas de diferentes disciplinas.

A ello se suma la probada participación de los actores territoriales y comunitarios, bajo un enfoque de que el conocimiento genera afecto, destacan las fuentes diplomáticas.

Miembros del Consejo se refirieron de forma positiva al expediente cubano y expresaron que la calidad técnica del expediente adquiere especial relevancia si se consideran las difíciles circunstancias económicas y materiales en las que se desarrolló este esfuerzo.

Además, la recomendación constituye un reconocimiento a la capacidad científica, organizativa y humana de los equipos cubanos, así como a la voluntad de construir un proyecto colectivo de conservación y desarrollo sostenible, incluso en condiciones extraordinariamente complejas.

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son territorios geográficos unificados en los que los sitios y paisajes de relevancia geológica internacional se gestionan mediante un enfoque integral de protección, educación y desarrollo sostenible.

Al conocer la decisión, la Embajadora, Representante Permanente de Cuba ante la Unesco, María del Carmen Herrera, agradeció al Consejo y a los expertos evaluadores el rigor de su trabajo y destacó el significado del resultado para el país.

La diplomática denunció las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos durante más de seis décadas, incluido el actual cerco energético. (Tomado de Prensa Latina)