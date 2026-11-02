Desde municipio camagüeyano llaman a transformar la realidad económica y social: «a salir adelante con la unidad como bandera»

Florida, Camagüey, 2 nov.- El primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Walter Simón Noris, presidió un riguroso análisis del cumplimiento de los principales indicadores políticos, económicos y sociales hasta el cierre del mes de septiembre, un encuentro donde se puso énfasis en las deficiencias que lastran el desarrollo integral del territorio.

Durante el debate el máximo dirigente político en Camagüey llamó a trabajar con integralidad, voluntad e inteligencia para avanzar en las tareas pendientes, perfeccionando los sistemas de trabajo mediante el control riguroso del gobierno y la implementación gradual, pero sin pausa, de las nuevas transformaciones aprobadas en el país.

Simón Noris aseguró que «transformar es hacer», de manera que el pueblo perciba el cambio a favor de la satisfacción de sus necesidades más puntuales.

Al referirse a la importancia de la participación popular, el primer secretario del Partido en Camagüey insistió en que a la base «hay que explicarle con claridad lo que se implementa; incluir a la gente en cada misión y mostrarle resultados para que se sumen al empeño».

El dirigente exigió perfeccionar el trabajo en la empresa estatal socialista y dedicar tiempo a la producción de alimentos con disciplina y apego a la verdad en la información.

De igual forma demandó conformar la canasta familiar normada de Florida a partir del potencial agroproductivo del municipio, involucrando al ciento por ciento de los actores que deben contribuir con ello en la demarcación.

Simón Noris insistió, además, en que Florida debe aprovechar mejor la infraestructura creada por la Revolución para generar riquezas y exportar más.

También en su condición de presidente del Consejo de Defensa Provincial, Simón Noris llamó a enfrentar la desvinculación laboral, el delito, las ilegalidades y otros fenómenos que ponen en peligro la tranquilidad familiar y ciudadana y la continuidad del sistema político cubano.

Alertó, de igual forma, sobre los riesgos que pueden dañar aquí el normal desarrollo de la niñez y la juventud, y convocó a aprovechar todo el potencial educacional, deportivo y recreativo existente en el territorio a favor de la formación en valores y la promoción de la cultura intelectual y física entre las nuevas generaciones.

Al concluir la jornada de trabajo en el municipio de Florida, el máximo dirigente político de la tierra agramontina, Walter Simón Noris, acompañado por el resto de los miembros del Buró Provincial del Partido, insistió en la importancia de multiplicar la comunicación directa de los dirigentes con el pueblo, llamó a perfeccionar los resultados en todas las esferas del territorio de cara al aniversario 68 del triunfo de la Revolución y a salir adelante con la unidad como bandera.

«Vamos a demostrar -dijo- que aún en las más complejas circunstancias, se puede avanzar en beneficio de un pueblo que ha resistido más de 65 años de agresiones, amenazas y bloqueos del imperialismo yanqui, y que hoy está dando una lección ejemplar de rebeldía, patriotismo y apego a la justicia para todo el mundo». (Texto y foto: Pedro Pablo Sáez Herrera/Radio Florida) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)