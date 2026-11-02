Cubanos Andy Granda e Iván Silva se coronan en Abierto Panamericano de Judo de Florida

La Habana, 2 nov.- El campeón mundial Andy Granda (+100 kg) y el subtitular del orbe Iván Silva (100 kg) se coronaron en sus respectivas divisiones en el Abierto Panamericano de Judo de Florida 2026.

Silva inició el torneo con una victoria relámpago sobre el estadounidense Caedmon Haddad, en apenas 17 segundos de combate. En cuartos de final repitió victoria sobre el representante de Luxemburgo, Micha Welter, por dos yukos.

En semifinales, igualmente, solventó sin mayores dificultades sobre el filipino Chino Sy, a quien venció por waza-ari-awasete-ippon en menos de la mitad del tiempo requerido para el pleito.

La final transcurrió más cerrada frente al dominicano Robert Florentino, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pero finalmente se impuso el cubano por dos yukos a uno.

Granda también se colgó la presea dorada con un camino menos complejo: pues venció al local Gabriel Wilson por ippon en apenas un minuto de combate y avanzó directamente a la final en la que ganó al también dominicano José Nova, por hansoku-make antes de terminar el tiempo reglamentario.

Esos títulos, sumados a los conseguidos la jornada inicial por Jonathan Charón (60 kg) y Orlando Polanco (66 kg) y las medallas de plata alcanzadas por Lianet Cardona (78 kg) y Dayanara Curbelo (78 kg) colocaron a Cuba en el segundo puesto en la calificación general por países.

La lid fue dominada por Venezuela con seis coronas y dos subtítulos. Tras Cuba se ubicó Brasil con una presea de oro, tres de plata y otra de bronce. Estados Unidos, Perú y Eslovenia alcanzaron al menos un título, en el evento en el cual participaron 193 judocas de 33 países. (Tomado de JIT)