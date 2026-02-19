Sistema de salud en Camagüey mantiene vitalidad pese a bloqueo energético

Camagüey, 18 feb.- El sistema de salud en la provincia de Camagüey mantiene su vitalidad, en medio del bloqueo energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, afirmó el doctor Carlos Morán Giraldo, director general del sector en la demarcación.

Al comparecer en Televisión Camagüey, explicó que se ha priorizado la atención primaria de salud, con el propósito de asegurar los servicios de la red de consultorios del médico y enfermera de la familia por su cercanía a la población.

De igual manera apuntó que los policlínicos disponen de grupos electrógenos y un respaldo de combustible para garantizar procederes de emergencia y mantener las cadenas de frío que permitan proteger los medicamentos, los reactivos y las vacunas.

En cuanto al funcionamiento de los hospitales, comentó que se ha reordenado el personal médico y las consultas, en tanto se limitan los ingresos y se priorizan las cirugías de urgencia y emergencia, así como aquellas que incluyen pacientes aquejados de cáncer o en edad pediátrica.

Por otra parte Morán Giraldo precisó que se redujo a dos frecuencias a la semana la proyección comunitaria hacia los municipios, así como la transportación del medibus hacia la capital provincial.

Mientras, en la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay de Camagüey se crearon las condiciones para hospedar a las personas que residen en lugares distantes de la provincia y requieren continuar con el tratamiento de hemodiálisis, así como a pacientes de Las Tunas y Ciego de Ávila que reciben las sesiones de quimioterapia. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)