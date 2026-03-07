Festival de Documentales Santiago Álvarez inicia con enfoque comunitario

Santiago de Cuba, 7 mar.- Con un marcado enfoque comunitario y dedicado a la cinematografía de la República Socialista de Vietnam, inició en el centro La Claqueta, del Complejo Cinematográfico Rialto de esta ciudad, el XXIII Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam (Fidsa), que se extenderá hasta el próximo 11 de marzo.

Según expresó a la Agencia Cubana de Noticias Raulicer García, director provincial de Cultura, entre las principales actividades del evento figuran proyecciones de documentales en varias comunidades santiagueras, entre ellas los barrios de Los Hoyos, Los Cangrejitos y San Pedrito.

El directivo señaló que el programa de la cita incluye además la celebración, el próximo 8 de marzo, del natalicio de Álvarez, referente mundial del género documental y creador del reconocido Noticiero ICAIC Latinoamericano, cuya obra continúa siendo inspiración para generaciones de realizadores.

Durante la jornada también se homenajeará a Lázara Herrera, promotora de la obra del documentalista y defensora del evento, en ocasión de su cumpleaños 80.

El festival se desarrollará en modalidad híbrida, con transmisiones en streaming articuladas junto al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, expresó García.

Las locaciones del evento serán el Museo de la Imagen Bernabé Muñiz Guibernau, centros de la enseñanza artística, los Laboratorios Farmacéuticos Oriente, la filial santiaguera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Universidad de Oriente.

Inaugurado en la tarde de este jueves, el Fidsa se celebrará en esta ocasión en Santiago de Cuba, su sede principal, y La Habana, ajustando su programa a la actual situación electroenergética del país, por lo que gran parte de las actividades se desarrollarán en plataformas digitales.

Para el concurso de esta edición se inscribieron 152 materiales, entre ellos 135 documentales, 11 proyectos en desarrollo y seis obras de fotoperiodismo. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)