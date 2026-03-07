Un guionista de South Park lanza una campaña para enviar al hijo de Trump a la guerra contra Irán

Washington, 7 mar.- La Operación Furia Épica, en la que Estados Unidos e Israel han lanzado numerosos ataques aéreos contra Irán, se ha cobrado la vida de seis militares estadounidenses.

Donald Trump ha sido criticado por su falta de preocupación ante la pérdida de vidas. Durante su breve discurso de ayer en una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor, tras los ataques, los comentaristas señalaron que Trump parecía indiferente ante las muertes, prefiriendo hablar de sus planes para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

Esto ha suscitado especulaciones sobre si el autodenominado “presidente de la Paz” reaccionaría de forma diferente si su propio hijo fuera alistado. Con esta idea en mente, el antiguo guionista de ‘South Park’ Toby Morton ha lanzado el sitio web satírico -y ahora viral- DraftBarronTrump.com (fuente en inglés).

El sitio se burla de Donald Trump animándole a enviar a su hijo menor, Barron, a la guerra. Cita la “valentía” y los “genes probados” de Trump como argumentos para enviar a su hijo de 19 años a combatir, mientras muestra fotos de él durmiendo la siesta.

“Estados Unidos es fuerte porque sus líderes son fuertes”, reza el subtítulo de la web. “El presidente Trump lo demuestra cada día. Naturalmente, su hijo Barron está más que preparado para defender el país que su padre tan audazmente comanda”. Y concluye: “El servicio es honor. La fuerza se hereda. El perro bendiga a Barron”.

El sitio, descrito como “dedicado a honrar a las voces más fuertes y valientes en la guerra”, también cuenta con testimonios absurdos, incluido uno del hermano de Barron, Donald Trump Jr.: “Este momento es realmente sobre Barron, ¿de acuerdo? Siempre lo ha sido. Él representa la fuerza, el coraje y el servicio. Voy a honrar ese sacrificio a mi manera, principalmente hablando de él desde una distancia segura”.

Otro lleva la firma de Eric Trump: “La gente siempre dice que soy estúpido, lo cual es totalmente injusto, porque entiendo mucho de panqueques. Las tortitas son complejas. Tienes masa, calor, tiempo. Si te precipitas, lo estropeas todo. Pienso mucho en las tortitas. Sobre todo en tortitas”.

Morton, que ha alcanzado notoriedad por comprar nombres de páginas web y crear sitios satíricos, ha promocionado el sitio web en las redes sociales, junto con otro sitio: ResignChuck.com (fuente en inglés), que pide la dimisión del líder del partido demócrata, Chuck Schumer, por su supuesta falta de oposición a las medidas de Trump.

El lanzamiento de DraftBarronTrump.com ha dado lugar al hashtag #SendBarron, con miles de usuarios de las redes sociales exigiendo que Barron sea llamado a servir junto a los soldados que su padre ha enviado a la batalla. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

