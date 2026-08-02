Feria del Libro de La Habana traerá más de mil novedades editoriales

La Habana, 30 jul.- Con Rusia como País Invitado de Honor, invitados de más de seis países y alrededor de mil 300 novedades literarias, contará la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, detalló hoy aquí el Instituto Cubano del Libro.

En conferencia de prensa, el presidente y vicepresidenta de dicho organismo, Juan Rodríguez Cabrera y Jessica Arteaga, junto al embajador de Rusia en Cuba, Víctor Koronelli, informaron sobre el programa previsto del evento, dedicado este año al centenario del líder histórico Fidel Castro.

La organizamos con el espíritu de que la Feria creada por Fidel no muera, declaró Rodríguez Cabrera a los asistentes.

El evento acontecerá en la capital del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea y 18, como sede principal, con subsedes en la Casa del Alba Cultural, el Centro Cultural Dulce María Loynaz, la Casa de las Américas de La Habana, el Centro de Estudios Martianos, el Pabellón Cuba, la Biblioteca Nacional José Martí, el Memorial José Martí, la Casa de la Poesía y el Centro Fidel Castro Ruz.

Esta edición comercializará más de dos millones de ejemplares, correspondientes a autores clásicos, contemporáneos, títulos electrónicos y aquellos pertenecientes al Sistema de Ediciones Territoriales, que celebrará su aniversario 26 el próximo 13 de agosto.

Como Invitado de Honor, Rusia presentará al público asistente una amplia variedad de literatura nacional, clásica y contemporánea, y una cartelera cultural que incluye una muestra cinematográfica en colaboración con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, compartió el embajador de dicho país.

Enriquecerán, además, el apartado internacional delegaciones provenientes de China, México, Argentina, Venezuela, Brasil, España, entre otras naciones.

Como parte del programa, se presentarán las obras Fidel, siempre abogado, de Ediciones de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; Fidel Castro ¿Qué se encontró al Triunfo de la Revolución?, de la editorial Capitán San Luis y las Obras escogidas de Raúl Castro.

Asimismo, se hará entrega de los Premios Nacionales de Literatura; Ciencias Sociales; Edición; Nicolás Guillén de poesía; Alejo Carpentier de ensayo, cuento y novela; los Premios Calendario, de la Asociación Hermanos Saíz y el reconocimiento La Puerta de Papel, del Sistema de Ediciones Territoriales.

Otras propuestas nacionales de interés serán los Coloquios dedicados a la narradora Marilyn Bobes y al investigador José Bell Lara, escritores homenajeados este año, y aquellos especializados en Ciencias Sociales y el Científico-Técnico.

Durante esa semana acontecerán el Salón Profesional del Libro, el Encuentro de Editores y Traductores Literarios, el Encuentro de Historiadores, el de Promotores de Poesía, el de Bibliotecarios y el de Jóvenes Escritores de Iberoamérica, junto al Pabellón Infantil Juvenil Tesoro de Papel y los Proyecto Cuba Digital y Nuestra historia.

El evento literario más importante del país culminará el 6 de septiembre en la oriental provincia Santiago de Cuba, tras un recorrido por todo el territorio nacional. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)