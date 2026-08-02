Cuba vs. Venezuela en semifinal del hockey (f) en Santo Domingo

Santo Domingo.- CUBA cerró hoy invicta el segmento de grupos y enfrentará el sábado a Venezuela en la semifinal de la lid femenina de hockey sobre césped de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El colofón del desempeño que le permitió liderar el segmento B quedó rubricado a base de goleada de 9-0 sobre Bermudas, con dobles aportes de Sheila Darias, Yulitza Martínez y Yuraima Vera.

Yolaini Tamayo, Alexyane Ramírez y Aglays Serrano completaron las anotaciones, repartidas a partes iguales en los tiempos primero, segundo y cuarto.

Con esa demostración de superioridad las de la Isla dieron continuidad a un quehacer que antes les dejó saldos de 7-0 ante Jamaica y 7-1 a costa de Barbados.

Balance de nueve puntos y 23 goles a favor y apenas uno en contra devienen fortalezas para su duelo contra un elenco venezolano aventajado 6-2 este jueves por el de México, que encabezó la llave A.

Ello quiere decir que el panorama apunta a la reedición de la final vivida en San Salvador 2023, con las cubanas empeñadas en despojar del cetro a las mexicanas. (Tomado de Jit)