Lista Guantánamo para celebrar 50 años de la canción política

Guantánamo, 31 jul.- La edición 50 de la Jornada de la Canción Política transformará a Guantánamo del 1 al 4 de agosto, evento que apuesta este año por integrar todas las manifestaciones artísticas en un mismo espíritu de celebración y compromiso.

Así lo dieron a conocer este jueves en rueda de prensa, donde también se informó que la cita estará dedicada a los trovadores, al aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016).

Los conciertos, columna vertebral del encuentro, arrancarán este sábado a las nueve de la noche con una gala inaugural frente a la sede de la AHS, para recuperar un espacio simbólico de las primeras ediciones, y durante los cuatro días, el Café Cantante, la Casa de la Trova y otros sitios serán epicentros de las descargas.

La delegación artística contará con invitados foráneos como el presidente nacional de la AHS, Yasel Toledo Garnache, artistas como Fidel Díaz, Rey Montalvo, Kikiri Cisneros y otros trovadores de Contramaestre, Santiago de Cuba y Holguín, quienes compartirán escenario con los anfitriones locales.

Ante las limitaciones logísticas que impiden la presencia de todos los artistas, se implementará una estrategia digital con cápsulas de video en redes sociales, manteniendo viva la participación remota y la memoria histórica del evento.

Esta jornada abre espacio a la fusión de géneros y como muestra de esta nueva visión, la maestra Paula Villalón presentará su espacio “Bolereando” especial en la clausura, concierto que rendirá homenaje a la música trovadoresca latinoamericana, interpretando clásicos de Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Víctor Jara, señaló Daniel Esquijarosa, vicepresidente de la AHS.

Intervenciones comunitarias mantienen su rol protagónico, con visitas al Reparto Obrero, el Hospital Infantil y la comunidad del Bayamo, donde llevarán música, poesía y filmes.

Otras novedades son la intervención del espacio público “ExpoViaje”, una performance de Yamilé Góngora, el 2 de agosto en el Parque Martí, donde se exhibirán caricaturas de trovadores latinoamericanos acompañadas de música en vivo; mientras que Karla Gil, ganadora de la beca El reino de este mundo, complementa la propuesta con la exposición personal “Poéticas a contracorriente”, en la Galería Anton Morales.

Paralelamente, la escena teatral se suma con la presentación del grupo A dos manos, de Santiago de Cuba, en el Teatro Guiñol los días 2 y 3, inclusión que responde a la necesidad de que la programación no se limite a la trova, y ofrezca una experiencia que refleje la transversalidad del arte defendida por las nuevas generaciones de creadores.

Una de las novedades más significativas es la reapertura parcial del patio de la AHS, según explicó Esquijarosa; gracias al apoyo del sector cultural y otros organismos, este espacio volverá a funcionar como subsede, y devolverá a los asistentes un punto de encuentro cargado de historia para la vanguardia artística guantanamera.

La esencia que dio origen a la jornada se mantiene en su punto culminante, el homenaje a los mártires del 4 de agosto, la peregrinación de jóvenes y artistas hacia el Obelisco y el concierto en ese sitio sagrado, los cuales representan el acto más solemne.

En palabras del director provincial de Cultura, Yoelbis Labañino, este tributo constituye la razón de ser más extraordinaria del evento: un llamado a la presencia y la memoria que, incluso en circunstancias difíciles, convoca al intercambio cultural y reivindica el compromiso de la provincia con su historia. (Tomado de Agencia Cubana de Noticias)