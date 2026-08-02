Nuevos conceptos en la gestión comercial distingue a empresa camagüeyana

Camagüey, 30 jul.- La Empresa Mayorista de Productos Alimenticios (EMPA) en Camagüey introduce nuevos conceptos en su gestión comercial destinados a favorecer a diversos segmentos de la población en el territorio.

Aunque su objeto social básico es la distribución de la canasta familiar normada, y el suministro de productos a sectores priorizados, la reformulación permite mejorar sus ingresos económicos y ofertar renglones diversos, tanto industriales como de alimentos.

Con la denominación de Mercabal, desde hace unos días opera en la ciudad una tienda con variedad de artículos, que incluyen, entre otros, aceite para motor de dos tiempos, desincrustante, limpia llantas, ambientador, friegasuelos y limpiadores amoniacal y de tapicería.

En la línea de comestibles se relacionan surtidos como la mayonesa, atún enlatado, puré de tomate, espagueti, conserva de guayaba en distintos gramajes, pasta de ajo, y también vinos de mesa y vinagre.

Según precisó Yamisleydis Acosta Rodríguez, jefa del punto de venta, los clientes pueden realizar sus compras por pasarelas de pago en línea hasta un valor de cinco mil pesos en moneda nacional y, en caso de sobrepasar esa cantidad, el resto tendrá que completarse en efectivo.

Además, una parte de ese efectivo obtenido de las ventas se eroga posteriormente en el pago a pensionados y jubilados, previo acuerdo con las agencias bancarias, expresó Odalys Rodríguez Haty, directora de la EMPA en Camagüey. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)