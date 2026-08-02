Comenzó demolición de edificios dañados por terremotos en Venezuela

Caraca, 31 jul.- Venezuela comenzó este jueves a dinamitar edificios colapsados ​​por el doble sismo del mes pasado que dejó más de 5.500 muertos y cientos de estructuras destruidas, en medio del desconcierto de la población, constató un equipo de la AFP.

Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron mientras que 856 quedaron afectados por el movimiento sísmico. «Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar», dijo militares hace dos días en conferencia de prensa el ministro de Transporte y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés.

Por la tarde se escuchó un estruendo seguido de una nube de humo en la zona de Catia La Mar, en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el 24 de junio.

A poco más de un mes de los terremotos, el escenario en este destino turístico favorito de los caraqueños sigue siendo desolador, con montañas de escombros y edificios que quedaron en pie, pero sin muros y ventanas. Otras estructuras se ven inclinadas, como si estuvieran a punto de caer. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)