Debutará Cuba en el béisbol de Santo Domingo 2026

La Habana, 31 jul.- Cuba levantará el telón beisbolero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 frente a Curazao en el Estadio Juan Marichal, con calendario ya oficial.

Bajo el sol del Caribe y la expectativa de un clásico que vuelve a latir, la reunión técnica dejó listo hoy el engranaje competitivo y confirmó un programa inaugural de cuatro partidos que abrirán la escena en diamante dominicano.

El torneo arranca con Curazao vs. Cuba (10:00), Nicaragua vs. Colombia (13:30), Panamá vs. México (17:00) y el plato fuerte nocturno entre República Dominicana y Puerto Rico (20:30).

La Ronda de Apertura dibuja dos grupos de cuatro equipos, con Cuba, Curazao, Puerto Rico y el anfitrión en el A, mientras Nicaragua, Colombia, Panamá y México integran el B, en un todos contra todos a una vuelta.

Los tres mejores de cada apartado avanzarán a la Superronda del 4 al 6 de agosto, donde el cruce de aspiraciones ordenará la tabla que definirá a los cuatro contendientes por las medallas.

El cierre, previsto para el 7 de agosto, enfrentará a primero y segundo por el oro y el boleto panamericano, y a tercero y cuarto por el bronce, siempre con el Juan Marichal como escenario único.

Desde el banquillo cubano, el mentor Germán Mesa anunció como abridor ante Curazao al derecho mayabequense Luis Ignacio Bermúdez, con una gestión de lanzamientos que ronda los 60 envíos en juegos pactados a siete entradas.

Mesa adelantó que evalúa continuar la rotación con Raymond Figueredo y Randy Cueto, mientras subrayó que la planificación responde a análisis sabermétricos y al seguimiento de los jugadores en ligas foráneas.

El equipo afinó detalles en dos prácticas completas y llega con impulso tras vencer en tope de preparación a República Dominicana, donde alineó una tanda que mezcla velocidad, poder y defensa para un debut de alta exigencia. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)