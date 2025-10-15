Fallece con102 años combatiente y fundador del Partido Comunista de territorio santacruceño

Santa Cruz delSur, 14 oct.- Arturo Peña Arredondo, el ejemplar combatiente de la lucha clandestina y fundador del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santa Cruz del Sur falleció hoy a los 102 años. Los mayores regalos que quiso recibir siempre fueron la amistad, la sinceridad y el amor de su familia. “Todas esas cosas me dan fuerzas para vivir”, expresó emocionado en entrevista concedida el 10 de septiembre pasado, fecha de su onomástico.

El longevo de origen campesino nació en el poblado de Becerra, enclavado en tierras del otrora ingenio Macareño. En su juventud integró la célula del Movimiento 26 de Julio (M-26-7) de la zona. Junto a otros compañeros incendiaba cañaverales y vendía bonos de la estructura clandestina.

Cuando en la madrugada del 27 septiembre de 1958 es emboscada la Columna rebelde número 11 Cándido González por fuerzas de la tiranía, cuatro de los heridos se adentran en la maleza y las cañas en busca de ayuda. Campesinos residentes en Becerra acogen a los barbudos y avisan a los luchadores clandestinos allí existentes.

“En cuanto nos llegó la información nos dimos a la tarea de buscar los medicamentos necesarios para curarlos los más rápido posible. Logramos ese objetivo tomando todas las medidas de compartimentación para salvar a esos hombres y no poner en riesgo la integridad física de todos los que estábamos colaborando”, recordó.

Días después cuando los rebeldes se recuperaron fueron vestidos de campesinos y se trasladaron en máquina particular hacia Camagüey, con un chofer muy confiable. Fueron recibidos los valientes soldados por camaradas del Movimiento 26 de Julio. “Cumplimos con nuestro deber sin medir consecuencias”, señaló Arturo.

Peña Arredondo, el también militante del Partido Comunista de Cuba (PCC) de Santa Cruz del Sur pese a sus patologías no le faltó el espíritu de guerrero. Vivía feliz por ser revolucionario y llevar consigo un Fidel,eso le permitía seguir resistiendo, hasta que su dañado corazón dejó de latir a la nueve de la mañana de este 14 de octubre.