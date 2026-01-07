Escuela de Cine de Cuba recibe estudiantes internacionales

La Habana, 67 ene.- La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Eictv) inauguró este martes las maestrías de cine Documental y Alternativo.

El centro educativo cubano abrió sus puertas a 18 estudiantes de México, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Italia, Cataluña y País Vasco, informó en su perfil de la red social Facebook.

Esta diversidad cultural enriquecerá cada proyecto, cada guion, cada plano, y a la vez generará un entorno de aprendizaje único, diverso y global, amplía la publicación.

El centro ha tenido un impacto muy grande en el desarrollo de la cinematografía latinoamericana, de nuevas escuelas de cine en nuestro continente e inclusive de festivales del séptimo arte, declaró previamente a Prensa Latina su directora general, Susana Molina.

Los próximos estudiantes de la Eictv se formarán como creadores audiovisuales en las próximas semanas, desde una visión actualizada y gracias a herramientas prácticas y artísticas.

Este año la institución educativa celebra su aniversario 40 de fundada con un rico programa de actividades, que incluirá un festival multicultural de escuelas de cine con muestras de cortometrajes y una importante exposición de artistas de la plástica con obras originales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)