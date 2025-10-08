Escolares santacruceños reciben pañoletas y atributos de las organizaciones pioneriles

Santa Cruz del Sur, 8 oct.- Este ocho de octubre, fecha coincidente con el inicio de la jornada ideológica Camilo- Che a extenderse hasta el 28 del presente mes, los escolares de primer grado recibirán de sus padres el atributo azul en el acto a efectuarse en el Parque Central de la ciudad cabecera santacruceña, lo que devendrá de los pequeños más compromisos.

Como en los demás localidades de la provincia y la nación será cita de felicidad inolvidable para los que ingresan a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), y los que se convertirán en pioneros Moncadistas. A la vez los educandos se iniciarán como pequeños exploradores a través del Movimiento que los pondrá en contacto con la naturaleza y el excursionismo.

Por supuesto se incrementan los compromisos en los nuevos pioneros ante el estudio, su primer deber, la puntualidad a clases, el uso correcto del uniforme, el respeto a los símbolos patrios, a los héroes y mártires y a las actividades a cumplir de la OPJM, lo que exige mayor disciplina, ejemplaridad y constante formación de valores.

Será gran homenaje al Señor de la Vanguardia Camilo Cienfuegos en el aniversario 66 de su desaparición física y 58 de la caída en combate del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara. Las alegrías este ocho de octubre se mezclarán armoniosas con el bello matiz azulado de las pañoletas y la responsabilidad de llevarla con orgullo por los que serán permanente continuidad. (Imagen con el logo pioneril: Internet)