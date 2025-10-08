Uso correcto de las tecnologías, un propósito social de los santacruceños

Santa Cruz del Sur, 8 oct.- El uso correcto de las nuevas tecnologías favorece la obtención de conocimientos, estimula el pensamiento creativo, contribuye a mejorar la expresión verbal y fomenta el espíritu emprendedor de los pobladores santacruceños, a lo que se suma el fortalecimiento de las normas de cortesía.

La estudiante de quinto grado de la institución educativa de la enseñanza primaria José Martí Liz Angélica Duartes Castro, aseguró haber aprendido muchas más cosas relacionadas a los aborígenes en Cuba a través del buscador automatizado Google. “Veo las imágenes y me parece trasladarme a ese tiempo.

También sé muchas cosas sobre Martí y Fidel. En ocasiones me entretengo con los juegos de la coctelería y pintura.No mucho rato para evitar enfermarme de la vista. Además porque me gusta jugar con las amiguitas que viven cerca de mi casa”, señaló la pequeña.

Disnel Miranda Anaya, profesor de Informática del Instituto Politécnico de Economía Raúl Rodríguez Moreno, afirmó que durante las clases orienta a sus alumnos no excederse en búsquedas relacionadas a la materia en cuestión tampoco de otras asignaturas en computadoras y celulares, precisándoles ser racionales y objetivos en el empleo de las nuevas tecnologías.

Darian Rosa Rodríguez, alumno de séptimo grado de la escuela secundaria básica Camilo Cienfuegos, le satisface buscar el significado de palabras en el diccionario digital que incorporó al celular. “Repaso por el móvil el idioma Inglés y ayudo a mi sobrina, que cursa el tercer grado, aprenda la multiplicación de varios productos. Es muy interesante”, destacó.

Por su parte el jubilado productor de alimentos en el patio fertilizado Arnaldo Caro Tamayo hace búsquedas en Google sobre avances científico técnicos en diferentes cultivos, los que ha aplicado de modo eficiente. “También me interesa todo lo relacionado con la historia de Cuba a la vez que combato el diversionismo ideológico”, acotó.

El uso óptimo, consciente y ético de las herramientas en las nuevas tecnologías favorecerá siempre a personas de cualquier edad en Santa Cruz del Sur. Cumplir a través de las plataformas digitales con las normas de convivencia, educación y cortesía es asunto a no desatender. Hacer y decir inadecuadamente lo que no se corresponde con el comportamiento personal en la vida real conduce al descrédito.