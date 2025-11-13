Entregan premios de Concurso Post-it Arte Cubano Contemporáneo

La Habana, 13 nov.- Los premios de la edición 12 del concurso Post-it Arte Cubano Contemporáneo fueron entregados hoy en el Centro Cultural Submarino Amarillo, de la empresa Artex, en esta capital.

El evento reafirma su compromiso con la promoción de los artistas visuales noveles de la isla antillana, aseguró en un comunicado la dirección de galerías de arte Collage Habana, del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Según se informó, en esta edición se recibieron 84 propuestas artísticas, provenientes de casi todos los territorios del país, con una destacada representación de las provincias Matanzas, Cienfuegos, Las Tunas, Camagüey y La Habana.

Tras un riguroso proceso de selección, 36 obras fueron elegidas para conformar la muestra concurso, exhibida de manera simultánea en las galerías Collage Habana y Galiano, en esta capital.

El jurado estuvo integrado por Jorge Fernández, director del Museo Nacional de Bellas Artes, quien presidió el tribunal; Julio César Pérez, director de la Academia San Alejandro; José Fernández, curador del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam; Yamilis Brito, artista visual y directora del Taller Experimental de Gráfica de La Habana; y Dannys Montes de Oca, curadora de Galería Habana.

El primer premio fue para Andy Mendoza por su obra Ocho meses después; el segundo lo recibió Amanda Delgado por su pieza Veo veo; y el tercero lo obtuvo Kevin Oramas por Habbitepp.

Además de los galardones principales, el jurado entregó menciones a Leidy Rodríguez por En devenir (Tríptico); Luis Alberto Álvarez con Collage #13 #22 #21 (Tríptico); y Daniel Antón Morera por Artista sin nómina, sin curriculum, sin historia.

Con más de una década de trayectoria, el certamen Post-it Arte Cubano Contemporáneo reafirma su papel como una plataforma indispensable para la visibilidad y circulación del talento emergente en Cuba, reconoció el texto. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)