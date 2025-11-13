Venezuela afianza su defensa integral en respuesta a guerra multiforme de EE.UU.

Caracas, 13 nov.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que Venezuela está más preparada que nunca militar e institucionalmente para defender la paz ante la guerra psicológica que lleva adelante Estados Unidos, en paralelo a su agesión por la vía militar.

«Nosotros con la amenaza nos hemos ido fortaleciendo, 15 semanas después de que empezó esta escalada de guerra psicológica, de amenaza militar, hoy estamos más fuertes desde el punto de vista constitucional e institucional», enfatizó el mandatario en su visita a la Comuna «General Rafael Urdaneta», en la ciudad de Cagua, estado Aragua.

Durante la jornada, el jefe de Estado firmó el certificado oficial de la Comuna Número 4.000, rumbo a la 6.000 construidas por la Revolución Bolivariana. En ese contexto, resaltó que la jornada refleja “el nivel de democracia directa y participativa con la que cuenta el país, y la fortaleza del poder comunal”.

Asimismo, el jefe de Estado denunció la falsa narrativa de lucha contra el narcotráfico mediante la cual Estados Unidos quiere justificar una agresión contra Venezuela: «como no pueden decir que Maduro tiene armas de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas biológicas y químicas escondidas, como no pueden decir que estamos preparando un arma nuclear, inventan una narrativa estrambótica, tan falsa que se derrumba y no lo cree nadie, empezando por el pueblo de Estados Unidos».

Por otro lado, Maduro destacó la unión cívico-policial-militar y las capacidades militares de Venezuela para hacer frente a cualquier amenaza externa, enfatizando que el país se rige por el concepto de guerra de todo un pueblo y de resistencia popular activa para la defensa integral de la soberanía. «Hoy militarmente Venezuela tiene un nivel de preparación que nunca antes habíamos tenido a lo largo de las décadas», puntualizó el comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

«Al imperialismo le decimos, lejos de aquí, deja quieta Venezuela», expresó el Presidente Maduro, refiriendo que el país quiere trabajar para prosperar, en paz. En esa línea recordó que «Venezuela nunca, jamás, ni hoy, ni nunca, ha amenazado a nadie».

La comuna «General Rafael Urdaneta», integrada por 14 consejos comunales y cinco Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), agrupa a 12.406 habitantes y representa un hito en la construcción del Poder Popular.

Durante su visita, el mandatario inauguró obras financiadas y priorizadas por los vecinos mediante la Consulta Popular Nacional, incluyen la rehabilitación y acondicionamiento del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) «La Segundera»; la dotación de equipos médicos y tecnológicos, entre ellos un nuevo equipo de rayos X para fortalecer el diagnóstico integral; la adquisición de insumos para la maternidad Rafael Urdaneta; la sustitución del techo de instalaciones comunitarias; y la rehabilitación del Centro Educativo de Iniciación Escolar (C.E.I.E.) Rómulo Gallegos.

El jefe de Estado resaltó que estas inversiones son resultado directo de la participación ciudadana organizada: “La Consulta Popular no es un trámite, es el mecanismo con el que el pueblo decide qué necesita, dónde y cómo se invierte”.

Subrayó que los recursos de la nación se optimizan a través de este modelo democrático, que permite canalizar las prioridades comunitarias en proyectos concretos. Asimismo, el presidente Maduro destacó que la Consulta Popular Nacional es una herramienta constitucional que fortalece la soberanía popular y la gestión comunal como eje del modelo bolivariano. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)