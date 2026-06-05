Entregan Medalla del Senado Francés a la compositora cubana Reina Portuondo

Francia, 5 jun.- La Embajada de Cuba en Francia celebró en la tarde de ayer 3 de junio de 2026 la entrega de la Medalla del Senado a la destacada compositora y artista electroacústica cubana Reina Portuondo, en el marco de las Semanas de América Latina y el Caribe.

Este reconocimiento honra su trayectoria excepcional y su contribución al desarrollo de la música contemporánea y de la creación sonora en Cuba y en el ámbito internacional.

Durante la ceremonia, en la que estuvo presente el embajador Otto Vaillant Frías, se resaltó la originalidad de la obra de Portuondo, su aporte a la investigación musical y su papel como referente de la música electroacústica cubana.

La distinción otorgada por el Senado francés constituye un homenaje a su talento, a su sensibilidad artística y a su compromiso con la cultura.

Este reconocimiento también celebra la vitalidad de la creación cubana y el valor del intercambio cultural entre Cuba y Francia, especialmente en un espacio tan prestigioso como la SALC, que cada año destaca la diversidad y la riqueza artística de nuestra región.

En la ceremonia también estuvo presente Ana Katherine Martínez, miembro de la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)