Holguinero Yasiel González igualó récord de jonrones en Liga Élite

La Habana.- LA NOTICIA de la anterior jornada de la IV Liga Élite del Beisbol Cubano nos llega desde Holguín. El slugger de los cachorros, Yasiel González, llegó a 13 jonrones e igualó el tope conseguido por el santiaguero Yoelkis Guibert en la edición de 2025.

Y como aún restan 12 partidos para que caigan las cortinas de la fase regular, el cuarto bate de los Cachorros debe extender esa cota, pues es capaz de fundir la aceleración de sus swings, y esa precisa mecánica de bateo, con el poder que exhibe en sus muñecas. La Teammate 190 “llora” cuando la golpea.

No obstante, en su Estadio Calixto García, el equipo anfitrión cayó ante los Cocodrilos de Matanzas (4×5), que le fabricaron decisivo racimo de cuatro carreras en el cuarto inning.

Ahí los yumurinos conectaron cinco imparables, incluido el de José Amaury Noroña, que remolcó a dos corredores. Ganó Sair Sánchez, quien en 7.0 episodios apenas permitió dos anotaciones. Carlos Alberto Santiesteban cargó con el revés.

Y en el otro partido de este jueves, de pleno dominio del pitcheo, Leones de Industriales venció 2×0 a Leñadores de Las Tunas, conservó el primer escaño y ya le saca diferencia de tres juegos al rival de turno, su más cercano perseguidor.

En el Coloso del Cerro, los abridores Carlos Manuel Cuesta y el zurdo Rodolfo Sorís se liaron a ceros hasta el final del sexto acto, en el que los azules capitalinos concretaron las dos rayas de la victoria.

Jit remolcador de Yaser Julio González decretó el envío de Sorís a las duchas. A seguidas, el relevista Rodolfo Díaz obligó a conectar para doble matanza a Yasmani Tomás.

Pero aún le quedaba un escollo que se crece en los momentos difíciles. Su nombre es Yasiel Santoya. Si en el juego de miércoles le tocó decidir con imparable en el noveno, esta vez pegó el cañonazo que propulsó la segunda y última anotación del cotejo.

La ventaja ya era de dos carreras. El mentor Carmona y su cuerpo de dirección descargaron un poco las tensiones, conocedores de que su cuerpo de pitcheo es el mejor del campeonato.

Cuesta, convertido en el principal abridor de los Leones, lanzó 8.0 entradas con apenas un jit permitido, y llegó a cuatro éxitos, para liderar ese departamento junto al holguinero Rubén Rodríguez.

Juan Xavier Peñalver sacó los últimos tres outs y se apuntó el salvamento. Maykel Yordan Molina pegó el único sencillo del cuadro tunero.

Esta constituyó la sexta victoria de los felinos, con apenas dos derrotas, contra los alumnos del mentor Abeicy Pantoja.

Fue suspendido el juego entre los Cazadores de Artemisa y los Huracanes de Mayabeque, por las malas condiciones en que ha quedado el terreno del Estadio 26 de Julio, dadas las lluvias de estos días.

Industriales se acomodó en la cima (19-9), seguido por Las Tunas (16-12), Holguín (14-14), Artemisa (12-14), Mayabeque (12-15) y Matanzas (9-18). (Tomado de Jit)